Ligue des Champions, Real Madrid : les Barcelonais sont fous de rage !

Il n’y a pas que les supporters du Borussia Dortmund qui ont connu un réveil difficile ce dimanche. A vrai dire, il est même fort probable que les supporters du FC Barcelone aient passé une pire nuit que les Allemands, dans la mesure où un tel parcours était déjà un véritable exploit et était inattendu de la part des hommes d’Edin Terzic. Les fans barcelonais eux ont vu leurs ennemis madrilènes remporter un énième titre europeén, pendant que leur club de coeur sort d’une saison encore très médiocre.

Il y deux courants de pensée dans la presse catalane ce matin. D’abord, ceux qui ragent clairement, n’ayons pas peur des mots. Dans un article placardé sur la une de son site, le journal Sport s’en prend aux Merengues et démontent notamment les 15 titres européens du club de la capitale, en mettant en avant certaines erreurs arbitrales qui auraient, selon le média, aidé les Madrilènes à avoir un tel palmarès. Très dur, l’article s’en prend aussi au fait qu’à Madrid, on ne pense qu’aux chiffres et au palmarès, et que le club n’est obsédé que par ça. En plus d’avoir construit une machine médiatique qui présente le Real Madrid plus fort et puissant que ce qu’il n’est réellement.

Certains sont fair-play

Dans un article de Mundo Deportivo, on sent également beaucoup d’aigreur : « le même film que d’habitude. Le Real Madrid n’a pas mérité, a souffert, et a terminé par répéter la même histoire. Le football est le sport le plus injuste ». Dans le même temps, certains journalistes restent fair-play, affichant tout de même un certain dépit. « D’abord, il faut féliciter le Real Madrid. C’est sa compétition, il est à l’aise, sait gérer les situations et profite des opportunités », écrit par exemple le journaliste Santi Nolla, rédacteur en chef de Mundo Deportivo, dans un autre article publié sur le site du média.

« Le succès du Real Madrid contraste avec la saison lamentable du Barça, mais ça, ce n’est pas le pire. Maintenant, les Madrilènes vont fêter le titre puis ils annonceront la signature de Mbappé. […] Aucun joueur ne garantit du succès, mais c’est clair que Florentino a un projet solide, cohérent et tourné vers l’avenir. Ils vivent un moment historique et tout indique qu’ils vont avoir une équipe prête à encore gagner la Ligue des Champions ces prochaines années. Des mauvais moments pour les Barcelonais et des temps de gloire pour les Merengues », lit-on dans un des nombreux articles de Sport. Joan Laporta a du boulot…