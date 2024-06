Vinicius Junior a terrassé Jude Bellingham et Kylian Mbappé

Il n’arrivait pas dans les meilleures conditions pour cette finale de Ligue des Champions. Effectivement, comme l’a révélé la presse espagnole, Vinicius Junior était fiévreux ces derniers jours, et n’a donc pas pu préparer cette rencontre de la meilleures des manières. Pourtant, samedi soir sur la pelouse de Wembley, l’ancien de Flamengo n’a montré aucun signe de faiblesse.

Il a encore rendu une belle copie, comme c’est devenu habituel dans les matchs à enjeu. Il a été, sans aucun doute, le Madrilène le plus dangereux tout au long de la partie, multipliant les actions dangereuses sur son flanc gauche. Surtout en deuxième période, avec plusieurs dribbles réussis dans les derniers mètres, puis, ce but du break. Une nouvelle soirée de rêve pour lui…

Bellingham et Mbappé dans le rétro

Il faut dire qu’en plus du plus prestigieux des titres, il y avait un autre enjeu lors de cette finale : le Ballon d’Or. Cette finale devait notamment aider à départager le Brésilien de son coéquipier Jude Bellingham. Et Vinicius a définitivement pris la pole position après cette finale, lui qui semblait déjà légèrement favori depuis les quarts et les demis, l’Anglais ayant un peu baissé le rythme sur ces matchs décisifs. Un Euro exceptionnel ponctué d’un sacre des Three Lions pourrait changer la donne, mais pour l’instant, le joueur de la Canarinha est le favori.

Surtout que Vinicius Jr et le Brésil ont aussi toutes les cartes en main pour faire une grosse Copa América. Quant à Kylian Mbappé, le titre madrilène a définitivement enterré ses chances et il terminera - en attendant de voir ce qui se passera à l’Euro - vraisemblablement derrière ses deux futurs coéquipiers. Et attention à Toni Kroos dans le cas où l’Allemagne aille au bout à domicile…