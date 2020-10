PSG : les premiers mots de Danilo Pereira

La suite après cette publicité

C’était dans l’air, c’est désormais officiel. Le Paris Saint-Germain accueille le milieu défensif portugais Danilo Pereira sous la forme d’un prêt payant (4 M€) avec une option d’achat fixée à 16 M€. Un nouveau challenge qui excite le joueur appartenant au FC Porto, qui portera le numéro 15 à Paris.

« C’est un nouveau challenge qui s’offre à moi. Faire parti du Paris Saint-Germain sera un beau et grand défi, à la hauteur de mes ambitions. Rejoindre l’un des plus grands clubs d’Europe et du monde est un aboutissement dans ma carrière, et j’espère pouvoir apporter beaucoup à Paris ainsi qu’à ses supporters », a-t-il déclaré sur le site officiel du club de la capitale.