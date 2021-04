Real Madrid - Eibar : les compositions probables

La suite après cette publicité

La course au titre fait rage en Liga. Dans le cadre de la 29e journée, le Real Madrid reçoit Eibar au stade Di Stefano (16h15, à suivre en direct sur notre site). L'occasion pour les hommes de Zidane de mettre un peu plus la pression en tête du championnat. Le coach français devra faire sans Sergio Ramos ni Toni Kroos, blessés. Mais l'ancien numéro 10 pourra compter sur ses Français, Varane, Mendy et Benzema en très grande forme en ce moment.

De son côté Eibar, qui se bat pour son maintien, devrait aligner son équipe type avec des joueurs titulaires comme Bryan Gil, Kike Garcia ou encore Diop. Deux équipes aux objectifs bien différents mais tout aussi important...