PSG - OM : Véronique Rabiot sort du silence et va porter plainte !

Si le Paris Saint-Germain a lancé sa campagne de prévention « Supporters, supportons » quelques jours avant le Classique face à l’Olympique de Marseille, c’est bien parce que le club de la capitale redoutait ce qu’il s’est passé hier soir en tribunes. Certes, l’accueil réservé à Adrien Rabiot a été moins électrique que ce qui était redouté, mais le milieu de terrain de l’OM a tout de même été copieusement conspué et insulté. Idem pour sa mère, Véronique.

Le speaker du Parc a bien tenté de calmer le jeu en diffusant rapidement des appels au calme dans les enceintes, redoutant l’interruption, voire l’arrêt de la partie. Mais c’était peine perdue. En plus des chants insultants «Véronique, la sal…», les supporters parisiens ont déployé des banderoles très gratinées. «Loyauté pour les hommes, trahison pour les putes. Telle mère, tel fils. Vero, c’est lequel son vrai père ? Dehu, Fiorese, Cana ou Heinze ?», «Pute de mère en fils». Des agressions verbales auxquelles s’attendaient les Marseillais. Roberto De Zerbi a ainsi expliqué que c’est la raison pour laquelle Rabiot a pénétré sur la pelouse parisienne avec le brassard de capitaine (habituellement porté par Leonardo Balerdi).

«Je ne comprends pas pourquoi le match n’a pas été arrêté»

«On pouvait s’attendre à cet accueil pour un joueur qui vient d’un club rival. Il a été sifflé par tout le stade et je trouve que c’était juste qu’il rentre avec le maillot de l’OM et ce brassard, c’est quelque chose de très beau et qui te pousse.». Côté parisien, Luis Enrique, qui a vécu des Clasicos Barça-Real Madrid plus chauds, a préféré dédramatiser l’accueil réservé au Marseillais. «Non je ne me consacre pas à l’écoute des chants, je me concentre sur mon travail. Il me semble que l’ambiance générale a été celle d’un Classique mais je n’écoute pas vraiment, ni ici, ni à l’extérieur et j’ai vécu une ambiance similaire à Marseille à l’aller. C’est une ambiance de football, ce n’est pas du tennis, du ping-pong. Pour moi rien de notable.»

Une version pas vraiment partagée par Véronique Rabiot. Ce matin, la mère du joueur phocéen est sortie de ses gonds. «Bien sûr, je vais déposer une plainte. Je ne comprends pas pourquoi le match n’a pas été arrêté. Je ne comprends pas pourquoi personne ne s’indigne. Je suis vraiment indignée, indignée, indignée vraiment de ce qui peut être dit, écrit, sans que personne ne réagisse», a-t-elle déclaré au micro de France Info. Pour rappel, Le Parisien a déjà annoncé qu’une procédure disciplinaire devrait être ouverte contre le PSG. RMC va même plus loin, indiquant que le club de la capitale va être convoqué devant la commission de discipline.