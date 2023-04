Mercato : Jude Bellingham a enfin choisi son futur club

La suite après cette publicité

Le Real Madrid du futur. Ces dernières saisons, les Merengues recrutent de jeunes talents à fort potentiel afin de les intégrer au plus vite et qu’ils deviennent les stars de demain. Vinicius Junior est en train de prendre le pouvoir aux côtés de Karim Benzema dans le secteur offensif. Rodrygo monte aussi en puissance. Federico Valverde et Eduardo Camavinga confirment les espoirs placés en eux. Aurélien Tchouameni a fait bonne impression au départ avant d’avoir un coup de mou. Mais le club ibérique compte sur lui.

Tout ce petit monde sera rejoint par Endrick en 2024. Le crack brésilien viendra renforcer les rangs du Real Madrid, qui reste attentif à la situation de Kylian Mbappé ainsi qu’à celle d’Erling Haaland. Mais cela attendra visiblement 2024. Pour cet été 2023, la priorité de Florentino Pérez et de ses équipes se nomme Jude Bellingham (19 ans). Ce n’est pas un secret, le milieu de terrain anglais plaît beaucoup aux dirigeants espagnols.

Bellingham choisit Madrid

Mais ils ne sont pas les seuls à rêver de lui. Très longtemps, Liverpool a été cité comme un candidat très sérieux. Mais les Reds ont fait machine arrière, estimant qu’il ne serait pas très intelligent de mettre autant d’argent sur un seul joueur alors qu’ils ont des besoins à plusieurs postes. Le PSG a été mentionné. Chelsea, qui doit vendre cet été, et surtout Manchester City, qui compte un allié de taille avec Erling Haaland, sont les autres écuries sur le coup. Mais l’international anglais a fait son choix.

C’est ce qu’annonce AS ce vendredi. Après des mois de réflexion et de discussions avec les clubs intéressés, Bellingham a tranché en faveur du Real Madrid. Les négociations avec le Borussia Dortmund vont débuter dans les prochains jours. Les Madrilènes attendaient l’accord du joueur avant de se lancer avec le club allemand. Toutefois, AS ajoute que Florentino Pérez n’a pas l’intention de mettre plus de 120 M€. Un prix qui reste élevé, mais le BVB attend entre 140 et 150 M€ selon la presse allemande. Madrid va devoir se montrer convaincant.