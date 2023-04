Real Madrid : les chiffres renversants de l’opération Jude Bellingham

La suite après cette publicité

Ce mercredi soir, le Real Madrid va défier Chelsea en Ligue des Champions. Un match que Jude Bellingham suivra de très près, lui dont le nom est cité dans les deux clubs. Mais l’Anglais a déjà fait une croix sur les Blues comme l’explique SportBild dans sa version papier. Le média allemand ajoute que le milieu de terrain de 19 ans ne se voit pas non plus défendre les couleurs de Manchester City et du Paris Saint-Germain. Deux écuries jugées sans âme par le joueur, qui ne voudrait pas signer dans un club détenu par des milliardaires ou des cheikhs.

Liverpool a lâché l’affaire

En revanche, deux clubs ont ses faveurs à l’heure actuelle. Il s’agit de Liverpool et du Real Madrid. Mais les Reds, longtemps sur le coup, se sont visiblement retirés de la course. C’est ce qu’annonce le Telegraph ce mercredi. «Liverpool s’oppose à la poursuite de Bellingham pour 115 M€», titre la publication anglaise qui ajoute que le club de la Mersey préfère investir cette somme sur plusieurs joueurs afin de se renforcer à d’autres postes lors du prochain mercato. Ils ne veulent pas mettre autant sur un seul élément.

Ce qui fait les affaires du Real Madrid. Les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu suivent le milieu depuis des mois. Il est le grand objectif de cet été 2023. Mais la presse ibérique a répété à plusieurs reprises que Florentino Pérez ne voulait pas forcément exploser son budget pour s’attacher ses services. Mais à écouter SportBild, le président madrilène est finalement disposé à faire de très gros efforts financiers pour s’adjuger la signature du très courtisé Bellingham, dont la priorité serait de signer au sein de la Casa Blanca.

Madrid va faire de gros efforts

Ainsi, le Real Madrid, qui a intensifié ses échanges avec le joueur et son entourage, a fait savoir qu’il était disposé à mettre au maximum 100 millions d’euros. L’écurie espagnole souhaiterait échelonner ses paiements et inclure divers bonus qui pourraient faire grimper le montant dû aux BVB. On parle d’un montant compris entre 130 et 150 millions d’euros si ces bonus venaient à être atteints. De quoi satisfaire le club allemand, qui est content des chiffres proposés. Concernant le joueur des Three Lions, les Merengues comptent lui offrir un salaire maximum de 20 millions d’euros par an.

Ce qui en ferait l’un des joueurs les mieux payés de l’effectif. Il toucherait légèrement moins qu’un cadre comme Toni Kroos par exemple. D’ailleurs, l’avenir de l’Allemand, comme celui de Luka Modric (ils sont en fin de contrat), intéresse Jude Bellingham. Si les deux tauliers madrilènes restent, sa signature pourrait se compliquer explique SportBild. Rester à Dortmund n’est donc pas exclu par le joueur sous contrat jusqu’en 2025, qui devrait étendre son bail si jamais il choisit cette option. Mais au BVB, où certains l’accusent d’être arrogant, on imagine plutôt encaisser un gros chèque cet été.