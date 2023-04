Le PSG a pris contact avec Jude Bellingham !

La suite après cette publicité

Où jouera Jude Bellingham la saison prochaine ? Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’international anglais (24 sélections, 1 but) fait, aujourd’hui, le bonheur du Borussia Dortmund, deuxième de Bundesliga. Pourtant, au regard du bal des prétendants, nul doute que le crack des Marsupiaux franchira un nouveau cap dans les semaines à venir. Si Liverpool ne semble plus être dans le coup, le Real Madrid et Manchester City demeurent très intéressés. Mais ce n’est pas tout…

Selon la Cadena Ser, radio espagnole, les hautes sphères parisiennes préparent d’ores et déjà l’avenir alors que le club traverse une crise sans précédent dans l’ère-QSI. À ce titre, les dirigeants du champion de France en titre ont même d’ores et déjà pris contact avec l’entourage du milieu de terrain anglais. Plusieurs appels adressés au club allemand qui confirment l’intérêt du PSG, notamment après les récentes déclarations de Nasser Al-Khelaïfi. Lors de la dernière Coupe du Monde, le boss des Rouge et Bleu n’avait, en effet, pas caché son attirance pour le natif de Stourbridge.

«Quel joueur», s’était ainsi exclamé le président du PSG dans une interview accordée à Sky News. «Honnêtement, l’Angleterre a de la chance de l’avoir… et c’est un des meilleurs joueurs du tournoi. Incroyable ! Et vous voyez que c’est sa première Coupe du monde, il est calme, détendu et confiant. (…) Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher. Mais je respecte son club et, par respect si nous voulons lui parler, nous parlerons d’abord au club». C’est désormais chose faite.

Reste maintenant à savoir si l’actuel leader de Ligue 1 parviendra à doubler la concurrence, à l’heure où les Madrilènes et les Citizens restent en pole dans ce dossier. Dernièrement, le quotidien AS précisait toutefois que Florentino Pérez, le boss de la Casa Blanca, ne souhaiterait pas dépasser les 100 millions d’euros pour attirer le joueur. Une chose est sûre, le sprint final est bel et bien lancé et la bataille risque de faire rage dans les mois à venir.