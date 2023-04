Manchester City fait trembler l’Europe après son carton contre le Bayern, Liverpool prend une grande décision pour Jude Bellingham

Manchester City déjà sur le toit de l’Europe ?

La suite après cette publicité

En Angleterre, le choc entre Manchester City et le Bayern Munich a tenu toutes ses promesses ! Et ce sont les Cityzens qui se sont imposés dans les grandes largeurs (3-0) grâce à Ruben Dias, Bernardo Silva et Erling Haaland. Forcément, ce matin, tout le royaume de sa Majesté est totalement conquis à l’image de Daily Mirror qui placarde «Bye bye Bayern»! «Haaland marque à nouveau, son 45e but de la saison et City inflige une défaite sévère en quart de finale.» Pour le Daily Express, «Manchester City se déchaîne» à l’Etihad. Le Manchester Evening News se régale aussi et estime avoir un City «brillant qui a étourdi le champion allemand.» Le Daily Star fait dans le jeu de mot avec le nom Haaland et titre qu’«ils pensent que c’est déjà terminé». Il y a tout de même un match retour mais pour L’Équipe, aucun doute, City a «une belle tête de vainqueur», «City s’est ouvert la voie vers les demi-finales. Et confirme ses ambitions pour le titre», estime le quotidien français. Enfin Marca, rapporte sobrement sur sa Une que «City a un pied en demi-finale» ! Bref, toute l’Europe est impressionnée par la démonstration des hommes de Pep Guardiola !

L’Inter passionne l’Italie

En Italie, la superbe victoire de l’Inter contre Benfica en match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions fait aussi les gros titres. Un succès (2-0) des Nerazzurri grâce à Barella et Lukaku qui permet aux Milanais de prendre une option pour la demi-finale. Cela fait la Une du Corriere dello Sport qui placarde «Inzaghissimo !» car le journal a vu la patte de Simone Inzaghi dans cette victoire. «Le chef-d’œuvre de Simone : l’Inter domine et écrase Benfica», écrit encore le quotidien. Tuttosport rend hommage à cette équipe et titre : «Inter, chapeau bas» ! Enfin, pour La Gazzetta dello Sport cette Inter «rêve» et se «rapproche de la demi-finale.»

À lire

Thierry Henry pique une grosse colère

Liverpool lâche l’affaire pour Bellingham

Toujours en Angleterre avec du mercato et un dossier qui prend un autre tournant à Liverpool ! Alors que la pépite anglaise Jude Bellingham est courtisée par les plus grands clubs européens, les Reds ont décidé de renoncer à recruter le joueur du Borussia Dortmund ! Comme l’annonce The Daily Telegraph sur sa couverture : «Liverpool s’oppose à la poursuite de Bellingham pour 115 M€» ! Les pensionnaires d’Anfield estiment que mettre cette somme sur un seul joueur n’est pas dans leur logique pour renforcer l’équipe, ils veulent se servir de cette manne financière pour renforcer plusieurs postes. Du coup, leur décision est prise, ils renoncent à Bellingham ! Cela fait aussi les gros titres du Daily Mail qui indique que «Liverpool se retire de la course pour Bellingham», ou encore du Daily Star pour qui «Liverpool dit non pour Bellingham». Les Reds ont d’autres ambitions sur le mercato !