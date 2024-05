Nice : Jean-Pierre Rivère confirme le départ de Florent Ghisolfi

Comme confié il y a un peu plus d’une semaine en exclusivité, Florent Ghisolfi va bel et bien quitter l’OGC Nice. Le directeur sportif de 39 ans va s’engager avec l’AS Roma, un an et demi après son arrivée en Côte d’Azur. Un départ confirmé par le président Jean-Pierre Rivère devant les médias.

La suite après cette publicité

«Florent Ghisolfi part à l’AS Roma et on est très heureux pour lui. Il nous a demandé de partir et on a accepté. On a passé de très bons mois avec lui. Sur le plan humain, c’est quelqu’un que j’apprécie beaucoup. On va lui souhaiter le meilleur dans sa nouvelle carrière. On le remercie du travail qu’il a effectué», a confié le président niçois en zone mixte. Ces derniers jours, la rumeur Grégory Lorenzi (Brest) a pris de l’ampleur pour le remplacer, mais il ne rejoindra finalement pas le Gym, le club travaillant sur d’autres pistes.