Manchester City - Bayern Munich : les notes du match

Le match était plus qu’attendu. Après plusieurs semaines d’attente, la Ligue des Champions reprenait ses droits ce mardi avec un véritable choc entre Manchester City et le Bayern, qui sonnait comme une finale. Toujours en quête de sa première C1 avec les Skyblues, Pep Guardiola ne devait pas se louper et optait pour une formation classique, avec pour exception la présence de B. Silva à la place de Mahrez. Côté Bayern Munich, Thomas Tuchel disputait sa première sortie en Europe avec le Bayern Munich et optait pour un 4-2-3-1 avec la présence de Sané, Gnabry, Musiala et Coman, alors que Mané débutait sur le banc.

Dans un début de match très tactique, Manchester City prenait un léger avantage sur son adversaire allemand, bien aidé par un Sommer proche de la faute technique devant Haaland (11e). Et malgré quelques fulgurances de Sané en première période, les Skyblues réussissait à prendre l’avantage grâce à un sublime but de Rodri. L’Espagnol pouvait lâcher une sublime frappe enroulée pour ouvrir le score (1-0, 26e). Face à des Bavarois en manque d’idée, à l’image de Serge Gnabry, Manchester City pouvait rentrer tranquillement au vestiaire avec l’avantage et aurait même pu faire mieux en fin de première période.

Le Bayern Munich s’est écroulé

Après la pause, Thomas Tuchel essayait de faire repartir la dynamique et c’est Sané qui parvenait à inquiéter Ederson, à deux reprises (46e et 49e). Le retour du vestiaire était plus compliquée pour les Cityzens, mais le Bayern Munich a laissé passer son temps fort. Car dans les 20 dernières minutes, Manchester City a passé la vitesse supérieure. Venu mettre la pression sur un Upamecano catastrophique ce soir, Grealish pouvait faire glisser pour Haaland. Le Norvégien brossait un magnifique centre pour B. Silva, qui signait le but du break (2-0, 70e). La défense du Rekordmeister était alors complètement à la rue.

Il faudra attendre quelques minutes plus tard pour voir le Bayern Munich complètement craqué. Sur un coup de pied arrêté dévié par Stones, Haaland, seul au second poteau, inscrivait son onzième but de la Ligue des Champions 2022-23 (3-0, 77e). Un match aller pleinement réussi pour Manchester City, qui n’aura plus qu’à assurer sa victoire à l’Allianz Arena. Cela sera face à un Bayern Munich dos au mur et peu habitué des revers laborieux dans cette Coupe aux grandes oreilles. Chelsea et le Real Madrid, qui affronteront le vainqueur de cette double-confrontation, s’affronteront mercredi soir (21 heures).

L’homme du match : Rodri (8) : souvent premier relanceur de City, le milieu de terrain espagnol a été cette fois-ci le premier buteur. Et quel but ! Après un splendide crochet, il a envoyé une frappe enroulée imparable pour Sommer. De son mauvais pied, s’il vous plaît. Mais sa performance ne se résume pas à cette ouverture du score. Il a rayonné dans le cœur du jeu avec et sans ballon, en dictant le rythme de son équipe et grattant de nombreux ballons. Il aurait pu s’offrir un doublé sans un arrêt incroyable de Sommer. Le patron au milieu de terrain.

Manchester City

- Ederson (6) : le gardien brésilien a vécu un premier acte très tranquille où il n’a concédé quasiment aucune occasion. Et il peut remercier sa défense, qui a été impeccable en annihilant les attaques bavaroises. La donne a été différente en seconde période. Face à Leroy Sané notamment, il a effectué plusieurs parades très sérieuses (48e, 54e). Il a retrouvé sa tranquillité après que City ait réalisé la différence. Il a connu des soirées plus mouvementées.

- Akanji (7) : le défenseur suisse a réalisé 45 premières minutes de bonne facture. Face à la vivacité des attaquants munichois, il a tenu le coup en imposant sa puissance et récupérant plusieurs ballons. Il a également tenté plusieurs longs ballons en direction de l’attaque. Au retour des vestiaires, il a continué à faire preuve d’autorité. Très solide de bout en bout.

- Ruben Dias (8) : si City a pu rentrer au vestiaire sans prendre de but, c’est en grande partie grâce à lui. Le défenseur central portugais a réalisé un sauvetage exceptionnel face à Musiala en position de frappe (26e). Impeccable dans la plupart de ses interventions, il n’a pas hésité non plus à venir apporter du soutien dans la surface grâce à son jeu de tête. Un véritable roc.

- Aké (7) : comme ses compères en défense, l’Hollandais a délivré une partition de bonne qualité ce soir. Sa lecture du jeu a été très importante pour les Citizens. Face à la vitesse de Coman, Sané ou encore Gnabry, il a su souvent bien défendre, sans se jeter. Offensivement, il s’est bien projeté, en se créant même une belle situation de but (57e).

- Stones (6,5) : dans ce nouveau poste pour lui au milieu, l’Anglais a fait mieux qu’assurer l’essentiel lors de ce quart de finale. Toujours bien placé, il a apporté le surnombre dans l’entrejeu, mais également en position défensive, où il venait s’insérer entre les centraux des Skyblues. Ses sorties de balle ont souvent été de qualité. Il est décisif en gagnant un duel de la tête dans la surface du Bayern, qui amène le troisième but d’Haaland.

- Rodri (8) : voir ci-dessus.

- Gundogan (7) : l’international allemand est l’un des piliers du système de Guardiola. Et il l’a prouvé encore ce soir. En orientant le jeu des siens, il a permis à son équipe de réaliser des longues phases de possession. Capable de trouver des lignes de passe dont il a le secret, il s’est également projeté dans la surface munichoise, en apportant le surnombre. Du Gundogan dans le texte.

- Bernardo Silva (8) : préféré à Mahrez sur le côté droit, l’ancien joueur de l’AS Monaco n’a pas déçu. Au contraire. Toujours très à l’aise balle au pied, il a fait plusieurs différences grâce à ses dribbles chaloupés et ses passes millimétrées. Du point de vue défensif, il a été irréprochable en venant aider Akanji et en réalisant un pressing de tous les instants sur la défense du Bayern. Il sublime sa performance en étant à la retombée du centre d’Haaland, où il met une tête rageuse (70e).

- De Bruyne (7) : le Belge passe rarement au travers lors de ce type de match. Il l’a encore prouvé ce mardi. Grâce à son intelligence de jeu, il a permis aux Citizens d’aller toujours de l’avant. Son entente avec Gundogan a été parfaite, se relayant tout deux dans le poste de meneur de jeu. Comme ses partenaires offensifs, il a imposé un gros pressing au Bavarois. Touché semble-t-il physiquement, Guardiola a décidé de le sortir. Remplacé par Julian Alvarez (68e), qui s’est procuré plusieurs occasions dangereuses (76e, 82e)

- Grealish (6) : en pleine bourre ces dernières semaines, la rock star anglaise n’a pas été le plus en vue lors de ce quart de finale aller. Mais il a été toutefois très utile dans la conservation du ballon. Ses efforts défensifs ont été également très louables. Preuve en est, c’est lui qui récupère le ballon à Upamecano, qui amène le second but de Manchester City. Il a connu de meilleures soirées.

- Haaland (8) : le foudre norvégienne a encore frappé. Mais pas où on l’attendait forcément. Si l’on ne l’a pas énormément vu dans la surface de réparation dans un premier temps, il a été pour une fois bien plus présent dans le cœur du jeu. En jouant régulièrement en appui avec ses coéquipiers, il a permis de faire remonter le bloc de City. Son énorme pressing a fait un mal fou aux arrières du Bayern. Il confirme son rendement différent dans cette nuit européenne, en délivrant un amour de centre pour le but de Bernardo Silva (70e). Il bonifie sa performance en marquant le troisième but des Skyblues. Qui a dit qu’Haaland ne savait qu’empiler les buts ?

Bayern Munich

**- Sommer (5,5) : le portier suisse n’a pas eu grand chose à se mettre sous la dent en début de rencontre mais il s’est mis tout seul en difficulté devant Haaland (14e). Il n’a rien pu faire sur l’ouverture du score de Rodri d’une frappe merveilleuse dans la lucarne (27e). Par contre, après une mauvaise appréciation sur sa sortie devant Grealish, le gardien munichois a réalisé une superbe parade sur le tir de Gundogan (34e). Il a aussi sauvé son équipe après la pause sur une frappe d’Aké (57e) puis un enchainement de Dias de toute beauté (58e). Il est oublié par sa défense sur le but de Silva (70e) avant de sauver une nouvelle fois son équipe du naufrage sur une frappe dangereuse de Rodri (75e) même s’il ne peut rien faire sur le but d’Haaland (77e). Il a encore été sollicité en fin de rencontre pour sortir une parade incroyable sur une tête de Rodri (87e).

**- Pavard (5) : Comme l’ensemble de la défense du Bayern, le latéral tricolore a souffert face aux assauts adverses. Il a notamment été pris de vitesse par Gundogan, plus prompt de la tête sur un centre de De Bruyne (8e). En fin de première période, il a tout donné pour réaliser un retour providentiel sur une belle action collective des Cityzens (45e+1). Le Français s’est mis en difficulté en réalisant une mauvaise passe en direction de Sommer qui aurait pu coûter chère à son équipe (50e). Il a été un cran au-dessus de son alter ego de l’autre côté du terrain mais ça n’a pas été suffisant dans cette rencontre de très haut niveau.

**- Upamecano (3) : à l’image de la première accélération dévastatrice de Grealish pour passer le défenseur français (1e), le roc tricolore n’a pas eu son charisme habituel. Même si son duel avec Haaland a été une des principales attractions de cette rencontre comme en tout début de rencontre(5e), il a souffert face aux attaquants adverses et a manqué de justesse comme sur cette relance envoyée sur Grealish après un non pressing du géant norvégien (31e). Une belle erreur défensive sous la pression de Grealish (50e) puis il a enchaîné avec plusieurs relances dans les pieds de ses adversaires en début de deuxième période (52e). Il est à l’initiative du deuxième but des Cityzens sur un duel perdu face à Grealish (70e). Un match à oublier pour lui.

**- De Ligt (5,5) : le défenseur néerlandais a eu du travail pour contrer les offensives adverses et les erreurs de ses coéquipiers de la défense munichoise. Il a été au four et au moulin pour contenir les nombreuses tentatives de débordement des ailiers ainsi que la présence d’Haaland devant lui. Défensivement, il a été plutôt propre dans ses interventions. Et il a également placé une tête bien contrée par Aké sur un corner de Sané sur l’une des plus belles actions du Bayern (55e). Malheureusement, sa passe pour son coéquipier de la charnière centrale a mis en difficulté la défense munichoise qui a encaissé un deuxième but (70e).

- Davies (4,5) : très actif offensivement comme à son habitude, le latéral canadien a été à l’initiative de la première frappe du Bayern (11e). Le Munichois a démultiplié les efforts en première période, sans réussite en attaque. Il a été moins à son aise au retour des vestiaires alors qu’il a progressivement disparu des radars. Défensivement, son duel face à Silva aura souvent tourné à l’avantage du Portugais (13e). Il a écopé d’un carton jaune en début de deuxième période (49e) et il a continué de souffrir face à son vis à vis. Sur le troisième but des Cityzens, il n’est pas attentif et se fait prendre dans son dos par Stones (77e). Une de ses plus mauvaises performances de la saison, face à un adversaire de très grande qualité il faut dire. Il a été remplacé par João Cancelo** (81e).

**- Kimmich (5,5) : la plaque tournante du milieu munichois a réalisé plusieurs interventions défensives de grande qualité dont une superbe intervention sur une percussion de Silva (10e) puis un sauvetage sur un centre de De Bruyne pour Gundogan très dangereux devant ses buts (21e). Offensivement, le milieu allemand a tenté une frappe lointaine sans réussite (33e). Il a manqué de relais en attaque pour apporter le danger devant les cages du gardien des Cityzens.

**-Goretzka (5) : malmené par une belle équipe de Manchester City, l’entrejeu munichois n’a pas réussi à prendre la mesure de son adversaire. En première période, le milieu tout terrain allemand n’a pas vraiment existé. Par contre, il est à l’initiative de la révolte de son équipe en deuxième période. Il a notamment réalisé une belle projection pour mener la contre-attaque sur la première frappe cadrée du Bayern (46e). Après ce coup d’éclat, il est retombé dans ses travers.

**- Coman (5) : les offensives munichoises sont très souvent venues du côté de l’ailier tricolore en première période. Dans un premier temps, il a du se frotter à Aké qui a très bien défendu comme sur cette intervention au coeur du premier acte (23e). Après sa permutation avec Sané, il a trouvé un deuxième client en la pesrsonne d’Akandji (40e). Même s’il n’a pas eu son rayonnement habituel avec ses accélérations dévastatrices, il n’a jamais lâché l’affaire et a continué de multiplier les efforts, sans réussite face à une défense imperméable ce mardi.

- Musiala (4) : le jeune milieu offensif du Bayern n’a pas existé dans cette rencontre. Sa seule occasion remarquable aura été sur la plus belle situation de son équipe. Très bien placé dans la surface adverse, il n’aura pas réussi à tromper Ederson (26e). Après une première période bien triste offensivement donc, de la part de tout le front de l’attaque munichois, il n’a pas réussi à suivre la révolte de son équipe et est resté au second plan. Il a été remplacé par Sadio Mané** (69e).

**- Sané (5) : en première période, l’ailier allemand a souffert de la comparaison avec son alter ego de l’autre côté du terrain. Si Coman n’a pas réussi un très bon début match, que dire de celui de Sané. A l’inverse, il s’est réveillé après la pause et a été à l’initiative des trois frappes successives bien arrêtées par Ederson (46e, 48e et 54e). Il est retombé dans ses travers par la suite et l’animation offensive du Bayern s’en est ressentie. Une bien pâle prestation pour le meilleur attaquant munichois de la rencontre.

- Gnabry (3) : à l’image de son mauvais contrôle en fin de première période (43e), l’avant centre du Bayern, pour cette rencontre, aura été vraiment fantomatique. Invisible sur le front de l’attaque, il n’aura pas réussi à peser sur le jeu de son équipe même après la pause. Une prestation vraiment insuffisante pour lui. Il a logiquement été remplacé par Thomas Müller** (80e).