Copa America 2024 : la liste de l’Argentine, avec Messi, Balerdi et sans Dybala

Les Champions vont devoir défendre leur titre. Victorieuse de la Copa America 2021 et vainqueurs de la Coupe du monde 2022, l’Argentine est évidemment l’ultra-favorite de cette Copa America 2024, qui se déroulera aux États-Unis. Pour l’occasion, Lionel Scaloni a dévoilé une liste de 29 joueurs pour la compétition continentale, dans laquelle trois à quatre joueurs seront écartés avant le début du tournoi.

La suite après cette publicité

Parmi eux, on retrouve évidemment Lionel Messi (Inter Miami), Emiliano Martínez (Aston Villa), Ángel Di María (Benfica), Enzo Fernández (Chelsea), Julian Alvarez (Manchester City) ou encore Alejandro Garnacho (Manchester United). Deux joueurs de Ligue 1 ont également été appelés, à savoir Nicolas Tagliafico (OL) et Leandro Balerdi (OM). En revanche, Paulo Dybala (AS Roma) reste l’abscence la plus notable. L’Argentine jouera deux matches amicaux contre le Guatemala et l’Équateur avant de s’envoler pour les États-Unis.