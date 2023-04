Ligue des Champions : l’Inter surprend Benfica

La suite après cette publicité

Retour de la Ligue des Champions avec le coup d’envoi des quarts de finale. En parallèle au choc de la soirée entre Manchester City et le Bayern Munich, Benfica recevait l’Inter pour une affiche aux parfums des sixties. Les légendes d’hier, Eusebio, Facchetti et autres Mazzola, ont laissé la place. Fort de deux premiers tiers de saison ébouriffant avec 114 buts marqués toutes compétitions confondues, la formation portugaise se présentait avec le costume de favori malgré l’absence d’Otamendi, suspendu. La question d’avant-match était plutôt de savoir combien de buts les Águias allaient marquer ce soir. Pourtant, les Nerazzurri, irréguliers depuis le mois d’août, montraient un autre visage en ce début de rencontre.

On se rappelle que le Portugal leur réussit plutôt bien, eux qui ont sorti Porto au tour précédent. D’ailleurs, si le ballon circulait bien dans les pieds dans des hommes de Roger Schmidt, les Milanais répondaient souvent par du jeu long, et la domination de la tête de Dzeko (5e, 8e). La tactique de Simone Inzaghi semblait claire, attendre pour mieux surprendre face à une équipe plus sûre de ses forces. Benfica montait doucement en régime et manquait de peu d’ouvrir le score sur sa première occasion. Dimarco repoussait mal le centre de Grimaldo. Rafa Silva surgissait pour reprendre du pied droit, obligeant Onana à mettre son corps en opposition sur sa ligne (15e).

À lire

Benfica - Inter : les compositions officielles

Benfica disparaît en seconde période

Il n’y avait plus grand-chose à se mettre sous la dent jusqu’à la pause, malgré une belle intensité et un jeu agréable à suivre. Tout juste, Joao Mario s’essayait à une belle reprise en angle ferme (20e), quand Acerbi lui répondait par une tentative lointaine hors cadre (25e). Un constat se dressait à la mi-temps. Benfica n’était pas si souverain dans son stade et montrait quelques fêlures. Au retour des vestiaires, les choses évoluaient vite. Ces fêlures se fragmentaient dès la première incursion lombarde dans la surface grâce à un centre millimétré au second poteau de Bastoni pour la tête croisée de Barella (0-1, 51e). Premier tir cadré, premier but, la réussite était totale pour l’Inter, et anesthésiait Benfica.

La suite après cette publicité

On ne reconnaissait plus ces sémillants Lisboètes. L’entrée de Neres pour Luis (64e) n’y changeait rien. Ce fut même une descente en enfer en pente douce. Vlachodimos sauvait les siens face à Mkhitaryan (66e), puis devant la tête de Dumfries, suppléé ensuite par Morato sur cette seconde tentative du Néerlandais (77e). Dans la foulée, Michael Oliver accordait un penalty très généreux à Lukaku sur cette main de Joao Mario. Le Belge ne tremblait pas même si Vlachodimos plongeait du bon côté (0-2, 82e). Le gardien grec limitait même les dégâts sur ce centre de Dumfries repris en déséquilibre par Gosens (86e). Pas grand monde ne s’y attendait mais c’est bien l’Inter qui aura un avantage de deux buts avant le retour dans 8 jours à Milan, puisque Onana remportait son dernier duel face à Ramos (90e+4).

Revivez la rencontre sur notre live