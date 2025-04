PSG - Le Havre : Desiré Doué a encore choqué tout son monde

Le match d’après. Qualifié dans la douleur pour les demi-finales de la Ligue des Champions malgré sa défaite (2-3) à Villa Park, le Paris Saint-Germain, d’ores et déjà champion de France, retrouvait les joutes de la Ligue 1, ce samedi, à l’occasion de la 30e journée. Opposés au HAC, 16e et en pleine lutte pour le maintien, les Parisiens espéraient poursuivre leur série d’invincibilité sur la scène nationale. Pour cela, Luis Enrique opérait malgré tout un énorme turnover au sein de son 4-3-3 avec les titularisations de Safonov, Hernandez, Mbaye, Mayulu, Lee ou encore Ramos titulaires. Outre les habituels remplaçants, Désiré Doué était, lui aussi, présent sur la pelouse du Parc des Princes. Pour le plus grand malheur des Ciel et Marine.

Sur un petit nuage au cours des dernières semaines - en témoigne son trophée de meilleur joueur du mois de mars reçu juste avant le début de cette rencontre - l’ancien Rennais a rapidement confirmé son incroyable dynamique. Aligné aux côtés de Lee et Mayulu dans l’entrejeu francilien, le numéro 14 des Rouge et Bleu a tout simplement fait vivre un enfer aux ouailles de Didier Digard. Toujours aussi juste techniquement, auteur de multiples percées tranchantes et fort d’une mobilité de tous les instants, le nouveau joyau du football français était même rapidement récompensé de son activité. Au départ de l’action, le natif d’Angers profitait ensuite d’un service de Barcola pour se jouer de Youté et conclure d’une frappe en force du droit (1-0, 8e).

Doué ne s’arrête plus

Parfaitement lancé dans ce match, le jeune crack de 19 ans poursuivait son entreprise, à l’image de ce nouveau numéro de soliste avant de trouver Mayulu qui butait sur Gorgelin (19e). Intenable, il était même tout proche de s’offrir un doublé sur un contre éclair mais le dernier rempart normand s’interposait à nouveau, avant de détourner la frappe de Ramos (37e) et d’écœurer, une fois de plus, le jeune Parisien juste avant la pause (44e). Encore menaçant au retour des vestiaires, à l’instar de ce service parfait pour Ramos, imprécis face au but (75e), ou de nouvelles arabesques dont lui seul a le secret, Doué aura une fois de plus régalé. Omniprésent aux abords de la surface adverse, le Parisien s’est, par ailleurs, illustré dans son rendement sur le plan défensif en harcelant constamment le porteur de balle et/ou en se plaçant intelligemment pour couper les trajectoires de passe.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 77 29 +55 24 5 0 82 27 16 Le Havre 27 30 -31 8 3 19 33 64

Un match plein logiquement illustré dans les chiffres puisque le nouveau chouchou du Parc concluait cette rencontre avec 100% de dribbles réussis, 8 duels remportés sur 12 disputés, 4 ballons récupérés et 86% de passes réussies. Après la rencontre, ses coéquipiers ne manquaient pas non plus de saluer la nouvelle performance de haute volée de l’ancien Rennais. «C’est bien, il a eu une bonne progression. On est tous fiers de lui dans le club. Il arrive à être décisif, donc on est tous fiers de lui, et on apprend aussi de lui», confiait ainsi Senny Mayulu au micro de beIN Sports. Présent en zone mixte, Kang-In Lee encensait également son partenaire. «C’est un excellent joueur, il nous aide beaucoup, il marque beaucoup, fait beaucoup de passes décisives, c’est vraiment un top joueur».

Une prestation XXL que Luis Enrique ne manquait pas non plus de relever. «Désiré Doué joue bien dans toutes les positions. C’était une épreuve du feu. Contre Rennes, il avait joué comme pivot, et là il devait prioriser la sécurité au moment de faire des passes, et il a marqué un but merveilleux. C’est un joueur remarquable de très haut niveau, très ambitieux. Avoir des joueurs comme ça, c’est un plaisir pour moi», se félicitait le technicien espagnol face aux journalistes. Désormais à la tête de 13 buts et 12 passes décisives en 45 matches toutes compétitions confondues, l’international français (1 sélection), acclamé par les supporters parisiens et remplacé par Presnel Kimpembe pour les dix dernières minutes de cette rencontre, continue donc d’impressionner. Une nouvelle masterclass bienvenue alors que le PSG est désormais lancé dans un sprint final (demi-finale de Ligue des Champions, finale de Coupe de France) avec l’espoir de marquer l’histoire.