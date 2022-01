Burkina Faso-Gabon : les compositions officielles

Après deux jours de repos, la CAN 2021 reprend ce dimanche à Limbé avec le premier huitième de finale de la compétition opposant le Burkina Faso et le Gabon. Kamou Malo, le sélectionneur du Burkina Faso, aligne un 4-3-3. Testé positif au Covid-19 et forfait lors du troisième match de son équipe dans le groupe A contre l’Éthiopie, le gardien de but Hervé Koffi retrouve le onze. Devant, Djibril Ouattara, Bertrand Traoré et Hassane Bandé sont associés.

Privé de Pierre-Emerick Aubameyang et de Mario Lemina, en raison de lésions cardiaques post-Covid, le Gabon pourra compter sur le joueur de Clermont Jim Allevinah, mais aussi sur Boupendza. Les Panthères sont disposées en 3-4-1-2.

Les compositions d'équipes :

Burkina Faso : Koffi - Kaboré, Dayo, E. Tapsoba, Yago - Guira, Touré - B. Traoré, Sangaré, D. Ouattara - Bandé.

Gabon : Amonome - Palun, Ecuele Manga, Obissa - Oyono, Moucketou-Moussounda, Poko, Obiang - Kanga - Allevinah, Boupendza.