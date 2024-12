Auxerre - PSG : Nuno Mendes explique l’inefficacité offensive

Dans un début de tempête avec une défaite inquiétante au Bayern Munich, en C1, puis un nul concédé au Parc des Princes, contre le FC Nantes, le Paris Saint-Germain se déplaçait sur la pelouse de l’AJ Auxerre avec l’obligation de s’imposer pour faire taire les critiques. Mais face à un immense Donovan Léon dans les cages bourguignonnes, les Parisiens n’ont pas réussi à faire la différence et ont concédé le match nul, sans parvenir à marquer (0-0).

La suite après cette publicité

Après le match, Nuno Mendes a expliqué le nombre d’occasions manquées par les Franciliens : «il n’a manqué que le but. On n’a pas réussi à marquer, on sort ici avec un point. On a eu les occasions, pourtant. Il faut de la confiance, du calme devant le gardien et c’est comme cela qu’on va réussir à marquer», a-t-il expliqué au micro de DAZN. Les Parisiens restent néanmoins largement en tête de Ligue 1, avec huit points d’avance.