Ligue 1 : face à un Léon exceptionnel, le PSG ne gagne toujours pas à Auxerre

Dans un début de tempête avec une défaite inquiétante au Bayern Munich, en C1, puis un nul concédé au Parc des Princes, contre le FC Nantes, le Paris Saint-Germain se déplaçait sur la pelouse de l’AJ Auxerre avec l’obligation de s’imposer pour faire taire les critiques et les tensions en interne avec Luis Enrique. L’Asturien décidait d’ailleurs de se priver de Dembélé et Neves pour favoriser Ramos titulaire en pointe, avec Barcola et Lee à ses côtés.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 34 14 +26 10 4 0 37 11 8 Auxerre 20 14 0 6 2 6 21 21

À l’image d’une première occasion de Mendes (3e), les Parisiens dominaient tranquillement ce début de partie et confisquaient le ballon. Il fallait attendre une immense parade de Léon, pour empêcher l’ouverture du score de Ramos, de la tête (18e). Lancé par Mendes, Barcola pensait enfin être décisif pour Ruiz, mais l’Espagnol, qui pensait conclure du gauche, était signalé hors-jeu (29e). Avant une nouvelle parade du gardien de l’AJA devant Mendes (33e).

Le Roi Léon a sauvé l’AJA

Embêtés par un grand Léon, les Parisiens tentaient de faire sauter le verrou après la pause en se montrant davantage offensifs, mais encore une fois, Léon était là pour stopper la frappe de Ramos, puis Hakimi (49e et 56e). Intraitable, le portier bourguignon sortait encore le grand jeu dans un face-à-face devant (77e). Et de leur côté, les Auxerrois gagnaient en confiance et manquaient de peu de surprendre Donnarumma (58e), avant un bel arrêt de l’Italien (70e). La meilleure occasion parisienne restait une frappe enroulée de Vitinha sur la transversale… (69e).

Et après deux nouveaux arrêts exceptionnels en fin de match pour Léon, qui totalise 11 arrêts (90e+2, 90e+5), le PSG n’a pas réussi à concrétiser ses occasions et aurait pu passer proche de la catastrophe. Au classement, ce nouveau résultat nul ne change rien pour les Parisiens, qui gardent huit points d’avance sur l’OM, Lille et Monaco. Mais il ne rassure pas du tout avant les prochaines échéances et notamment en C1, à Salzbourg, mardi. De son côté, Auxerre est 8e, mais prend un point important contre le PSG et cela comptera en fin de saison.