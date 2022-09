Nasser Al-Khelaïfi envoie une pique au Barça

Président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi occupe aussi cette fonction à l'ECA. Lors d'une assemblée organisée à Istanbul ce vendredi, NAK a évoqué les changements économiques en cours dans le monde du ballon rond. «Les nouvelles règles de viabilité financière sont une évolution positive. Les règles contrôlent les coûts. Ils encouragent l'investissement et les nouveaux investisseurs. Ils contribueront à assurer la pérennité du football. Mais nous devons être prudents; des niveaux d'endettement dangereux et l'injection magique de capitaux n'est pas une voie durable. Nous devons penser à long terme, pas à court terme.»

Ses propos sur "l'injection magique de capitaux" sont perçus par AS comme un tacle à destination du FC Barcelone, qui a recruté pour plusieurs millions d'euros cet été alors que le club a des soucis financiers. Al Khelaïfi a ensuite ajouté au sujet de la réforme de la Ligue des Champions : «l'ECA a également travaillé en étroite collaboration avec l'UEFA sur le nouveau format de compétition masculine après 2024. Ce seront des matchs plus excitants. Les compétitions seront plus inclusives. Nos revenus augmenteront. Nous avons déjà vu cela en France et au Royaume-Uni. Et aux États-Unis, notre croissance dépasse les 150 %, avec la vente des droits. Nous prévoyons de travailler avec Paramount et tous nos autres partenaires médias et détenteurs de droits sur la façon d'atteindre de nouveaux publics, d'être innovants et de rester pertinents». Le message est passé !