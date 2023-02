Argentine : Emiliano Martinez fait son mea culpa

La suite après cette publicité

Le 18 décembre dernier, Emiliano Martinez était sacré champion du monde avec l’Argentine. Le portier de 30 ans s’était fait remarqué sur le terrain en multipliant les arrêts et en dehors pour ses célébrations ainsi que ses provocations. Le mois dernier, le gardien d’Aston Villa avait plus ou moins avoué qu’il avait peut-être dépassé les limites. Cette fois-ci, il a été bien plus affirmatif lors d’un entretien accordé à ESPN.

«C’était stupide ce qu’on a fait avec les garçons, mais c’est la seule chose que je ne suis pas fier d’avoir faite.» Il en a profité pour évoquer d’ailleurs son échange avec Kylian Mbappé sur le terrain le jour de la finale. «Je lui ai dit qu’il avait joué un grand match et qu’il était une source de fierté pour son pays.» Le dossier est clos.

