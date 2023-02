Coupe du Monde 2022 : les incroyables confessions d’Emiliano Martinez sur Kylian Mbappé et les Français

La suite après cette publicité

Emiliano Martinez, voilà un nom que ne sont pas près d’oublier les Français et qui va en hanter de nombreux pendant de longues années. Le 18 décembre dernier, le gardien de 30 ans s’est mué en véritable héros pour l’Argentine. Le portier d’Aston Villa a écœuré l’équipe de France, d’abord face à Randal Kolo Muani puis lors de la séance de tirs au but, pour permettre à l’Albiceleste de triompher des Bleus en finale de la Coupe du Monde 2022. Dans la foulée de sa prouesse sportive, Martinez a longtemps fait parler de lui pendant les célébrations et festivités des Argentins.

De son geste obscène avec le trophée de meilleur gardien du Mondial aux piques répétées à destination de Kylian Mbappé en passant par des déclarations visant Aurélien Tchouameni, Emiliano Martinez a tout fait pour se faire détester des Français. Si, entre temps, l’attaquant du PSG avait répondu à l’ancien goal d’Arsenal de manière surprenante, l’Argentin est longuement revenu sur ces événements dans un entretien accordé à France Football, expliquant qu’il ferait aujourd’hui les choses différemment. « Je n’ai pas eu l’intention de blesser qui que ce soit. Tout au long de ma carrière, j’ai évolué avec des Français et je n’ai jamais eu le moindre problème (…) Vous pourrez demander à Giroud quel genre de personne je suis. J’aime beaucoup la culture et la mentalité française », a lâché celui qu’on surnomme le Dibu Martinez, comme pour reconnaître qu’il avait peut-être franchi les limites.

À lire

La réponse surprenante de Kylian Mbappé à Emiliano Martinez

Martinez ne voulait pas heurter Mbappé et les Français

Et Martinez, qui avait à l’époque expliqué son geste en réponse aux huées des fans tricolores au Lusail Stadium parce que « l’arrogance ne fonctionne pas » avec lui, de poursuivre. « Le geste que j’ai fait avec le trophée de meilleur gardien c’était une blague avec mes coéquipiers. Je l’avais déjà fait à la Copa América, et ils me disaient tous : "Pas cap » de le refaire". Même Leo (Messi). Je l’ai fait pour eux, rien de plus. Ça a duré une seconde et voilà. Ensuite, le truc du vestiaire, c’est un truc de vestiaire et ça n’aurait jamais dû sortir. Quand la France nous a battus en 2018, je me souviens qu’il y a eu des chants sur Messi (impliquant Kanté). Pareil, si une équipe bat le Brésil, elle va chanter sur Neymar. Il n’y a rien de personnel contre Mbappé. Je le respecte énormément. Si on fait des chants sur lui ou sur Neymar, c’est parce que ce sont des cracks. »

La suite après cette publicité

Un moyen de se réconcilier avec Kylian Mbappé, si tant est qu’il y avait besoin de le faire. Pour définitivement mettre un terme aux nombreuses polémiques entourant les deux hommes, le natif de Mar del Plata a même tenu des propos très élogieux à l’égard du n°7 du PSG. « Après la finale, je lui ai dit que c’était un plaisir de jouer contre lui et qu’il avait bien failli gagner ce match à lui seul (…) J’ai eu la confirmation qu’il avait un immense talent. Quand Messi arrêtera, je suis persuadé que Kylian va remporter de nombreux Ballon d’Or. » Une sorte de mea-culpa d’Emi Martinez suffisant pour calmer les tensions avec les Français ?

Martinez : «Comment pourrais-je me moquer de Mbappé ?»

L’avenir le dira mais le héros argentin sait aussi se moquer de lui-même. Il indique que toutes les célébrations venaient dans un moment d’euphorie et n’a souhaité blesser personne. D’ailleurs, il estime que s’il y a bien un joueur sur le terrain lors de la finale qui peut railler les autres, c’est bien le triple buteur (plus son tir au but). «Comment pourrais-je me moquer de Mbappé ?, soutient Martinez face à son bourreau. «Il m’a mis quatre buts en finale… Il doit penser que c’est moi sa poupée! J’éprouve énormément de respect pour lui, c’est le meilleur joueur français que j’ai vu.» Quasiment deux mois après la finale, les tensions s’apaisent.