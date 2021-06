Euro 2020, EdF : Paul Pogba sort du silence après l'élimination

Plusieurs joueurs de l'équipe de France ont réagi à l'élimination en huitièmes de finale de l'Euro 2020 face à la Suisse lundi dernier (3-3, 4 t.a.b à 5). Après Karim Benzema, Raphaël Varane ou encore Kylian Mbappé, le milieu de terrain des Bleus Paul Pogba s'est exprimé sur ses réseaux sociaux. Malgré la déception, l'auteur du troisième but tricolore à Bucarest n'a pas oublié de remercier tous les supporters aux quatre coins de la planète pour leur soutien tout au long de la compétition.

«Parfois, le football peut être cruel... cruel et aussi beau. Hier (lundi, ndlr), le match nous a apporté la tristesse mais le bonheur à nos adversaires. C'est la beauté du football. Bien sûr, nous avons tous souhaité avoir un résultat positif. Merci beaucoup à tous nos fans à travers le monde. C'était magnifique de vous voir, de vous entendre et de faire la fête avec vous. Vous nous avez donné de l'espoir et de la joie tout au long de nos matchs. Nous allons garder la tête haute et nous reviendrons plus forts. Enfin, je tiens à féliciter la Suisse», a réagi Paul Pogba sur son compte Instagram.