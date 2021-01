Liga : Valladolid s'impose à Getafe

Suite de la 17e journée de Liga ce samedi avec une rencontre entre Getafe et Valladolid au Coliseum Alfonso Perez. Quatorzièmes avec 17 points, les Azulones pouvaient intégrer le top 10 en cas de succès. En face, les Blanquivioletas, dix-huitièmes et donc dans la zone rouge (15 unités), pouvaient doubler leur adversaire du soir et se donner un peu d'air avec les trois points.

La suite après cette publicité

Dans une rencontre globalement équilibrée, ce sont les visiteurs qui ont fait la différence grâce à une réalisation de Weissman en première période (37e, 0-1). Après la pause, les hommes de Joseph Bordalás Jiménez n'ont pas réussi à revenir. Victorieux, Valladolid passe 14e au classement. Du coup, Getafe glisse au quinzième rang.