17 buts en un mois… les statistiques complètement dingues de Martín Cauteruccio !

Sous contrat jusqu’en décembre 2024 avec le Sporting Cristal, Martín Cauteruccio impressionne le Pérou mais également le reste du monde… Aujourd’hui âgé de 36 ans, l’attaquant uruguayen affiche, en effet, des statistiques complètement folles. Depuis ses débuts sous ses nouvelles couleurs, le 27 janvier dernier, où il a inscrit un triplé en Liga contre l’ADT de Tarma, le natif de Montevideo enchaîne les performances XXL. Un doublé contre Sport Boys, un autre face à Cienciano avant de claquer un nouveau triplé, le deuxième depuis son arrivée, contre Los Chankas. Son match le moins prolifique s’est soldé par un seul but sur penalty lors de la lourde défaite du Sporting Cristal contre Always Ready. Ensuite, il a inscrit deux triplés consécutifs contre le CA Manucci en Liga et contre Always Ready en qualifications pour la Libertadores, malgré l’élimination de son équipe.

Un mois après ses débuts dans l’équipe, Cauteruccio a d’ores et déjà inscrit 17 buts, le tout en 7 matches ! Il égale son record en une saison avec les 17 buts qu’il avait marqués à Quilmes, à l’âge de 25 ans, en 38 matches. Après avoir remporté plusieurs trophées avec le Nacional en Uruguay ou avec Cruz Azul au Mexique, sans oublier la Libertadores avec San Lorenzo en 2014, Cauteruccio marque aujourd’hui les esprits des différents observateurs. C’est simple, du 27 janvier au 28 février, aucun joueur au monde n’a marqué plus de buts que lui. Il devance notamment Gyökeres (Sporting Portugal) avec 8 buts ou encore Bukayo Saka (Arsenal), Varga (Ferencváros), El Kaabi (Olympiacos) et Miguel Borja (River Plate), actuellement bloqué à 7 réalisations.