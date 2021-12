Coupe Arabe : la presse algérienne se régale après la qualification en finale

La suite après cette publicité

Plus qu'un match avant une victoire finale. Deuxième de la poule D, avec le même nombre de points que l'Égypte qui a fini en tête, l'Algérie a finalement réussi à se hisser en finale de la Coupe Arabe de la FIFA. Après avoir éliminé le Maroc le week-end dernier aux tirs au but, les Fennecs sont venus à bout du Qatar (2-1) mercredi soir au terme d'une demi-finale qui restera longtemps dans les annales. Car la sélection a obtenu son billet pour la finale au bout du bout du temps additionnel.

Suite à l'ouverture du score de Djameleddine Benlamri avant l'heure de jeu (59e), le Qatar a égalisé dans le temps additionnel grâce à un coup de tête de Mohammed Muntari (90e+7). On pensait alors se diriger vers la prolongation mais Youcef Belaili donnait la victoire aux siens en deux temps sur penalty, à la 90e+17 minute ! Un temps additionnel interminable qui aurait pu être fatal aux Algériens, qui ont vite réagi après le but qatari. Et forcément, ce jeudi, la presse locale a la sourire.

La célébration de Belaili sur tous les journaux

Pour le journal Compétition, l'Algérie a tout simplement montré sa force sur la pelouse du Al Thumama Stadium de Doha. De son côté, Le Quotidien d'Oran fait dans la simplicité, mais illustré avec la célébration de Youcef Belaili : «Les Verts tiennent leur finale». Reporters a d'ailleurs utilisé le même titre mais en parlant de Fennecs. Mais d'autres médias tel que Planète Sport vont plus loin en évoquant déjà la suite avec un «À nous la Coupe».

Et quand on fait le tour des Une du jour en Algérie, il y a bien évidemment une photo qui ressort : cette célébration de Youcef Belaili, qui a d'abord vu son penalty être repoussé avant d'envoyer le ballon au fond des filets dans la foulée. Le numéro 10 des Fennecs a même dû effrayer l'arbitre de touche... Désormais, l'Algérie n'attend qu'une chose : une victoire en finale samedi après-midi (16h) contre la Tunisie, tombeuse de l'Égypte ce mercredi également. Car derrière, la Coupe pourra être ramenée à la maison.