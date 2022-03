Guerre en Ukraine : Shevchenko lance un appel à l'aide au peuple russe

Présent sur les plateaux de Skysports ce mercredi, le Ballon d'Or 2004, Andriy Shevchenko est revenu sur la guerre qui a éclaté dans son pays, l'Ukraine, après que la Russie soit entrée dans le pays. L'ancien joueur de l'AC Milan est logiquement apparu très touché par la situation, et a souhaité s'exprimer directement à la population russe, l'exhortant à agir pour stopper la guerre.

🗣 Ukraine's Andriy Shevchenko: "I would like to address the Russian people. I would like to ask you how you can tolerate this. I implore you, while there is still time, to stop the war. Go out into the street. Say your opinions. You can stop the war and you need to do this" pic.twitter.com/F7r3Vie2BN