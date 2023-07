PSG : Nasser Al-Khelaïfi lance un ultimatum cinglant à Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

C’est le premier feuilleton estival qui prend fin au Paris Saint-Germain. Quelques heures après l’officialisation du départ de Christopher Galtier, le club parisien a organisé une conférence de presse dans son nouveau centre d’entraînement de Poissy. Une journée spéciale pour Paris puisqu’en plus d’inaugurer son nouveau Campus PSG, la direction parisienne a intronisé l’ancien sélectionneur de l’Espagne et l’ex-homme fort du FC Barcelone, Luis Enrique en tant que nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Plus de 80 journalistes et une soixantaine de médias, dont Foot Mercato, ont répondu à l’appel des champions de France en titre à cette grande réunion médiatique, initialement prévue à 14h00, qui a débutée avec près de trois heures de retard.

Le président Nasser al-Khelaïfi est aussi présent pour répondre à toutes les interrogations, à l’heure où le PSG travaille sur plusieurs dossiers sur le mercato estival, notamment les éternelles rumeurs sur Kylian Mbappé au Real Madrid. Le nouvel entraîneur espagnol du PSG a botté en touche concernant les rumeurs de départ de la star parisienne en prétextant le secret professionnel : «Quand j’ai signé, ou quand on a parlé de ce que signifie former un effectif, on reste toujours ouvert. Il peut arriver plein de choses. Sur ce sujet, je vais garder cela privé, c’est le secret professionnel. Je ne peux pas délivrer des confidences. Mais on va essayer de faire le meilleur effectif possible», a déclaré le tacticien de 53 ans. Néanmoins, le dirigeant qatari a lui haussé le ton violemment devant les journalistes quand une question sur Kylian Mbappé a été posée en conférence de presse.

À lire

Le Paris Saint-Germain annonce l’arrivée de Luis Enrique

La position très ferme de NAK

Derrière la présentation de Luis Enrique, l’autre sujet du jour était bien évidemment l’avenir de Kylian Mbappé et l’éternel feuilleton estival avec le Real Madrid. Le président parisien a sorti la sulfateuse pour répéter le désir du club : «Ma position est très claire. Je ne veux pas me répéter à chaque fois: si Kylian veut rester, on veut qu’il reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne veut pas laisser partir gratuitement le meilleur joueur du monde. C’est impossible», a-t-il précisé Nasser al-Khelaïfi, quelque peu piqué par la question du journaliste, avant de se lever et de mettre fin officiellement à la conférence de presse du jour.

La suite après cette publicité

Voilà qui devrait clairement éclaircir la position du PSG pour ceux qui doutaient encore du chemin que souhaitaient prendre les Parisiens dans ce dossier. La direction sportive veut vendre Kylian Mbappé ou négocier une prolongation de contrat. Il est hors de question de prendre le risque de le perdre sans aucune indemnité : «C’est un club français. C’est sa ville. Il a dit qu’il ne partirait jamais gratuit. S’il change d’avis aujourd’hui, ce n’est pas de ma faute. On ne veut pas perdre gratuitement le meilleur joueur au monde. C’est très clair. Je ne veux pas le répéter, merci. Vous avez ce que vous voulez maintenant», a conclu fermement le dirigeant qatari en souriant jaune.