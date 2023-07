Le Paris Saint-Germain annonce l’arrivée de Luis Enrique

La suite après cette publicité

Cette fois, c’est fait. Depuis la fin de la saison 2022-23, le Paris Saint-Germain était à la recherche d’un nouveau nom pour succéder à Christophe Galtier, non conservé après une première saison très compliquée sur le banc francilien. Malgré sa volonté de rester au PSG, l’ex-entraîneur de l’ASSE, Lille et de l’OGC Nice a finalement été limogé par la direction parisienne, malgré un Trophée des Champions et une Ligue 1 remportés.

Comme nous l’avions évoqué, Julian Nagelsmann était la piste la plus sérieuse pour remplacer Christophe Galtier sur le banc parisien, mais après plusieurs semaines de négociations, l’ex-manager du Bayern Munich a décidé de ne pas rejoindre la capitale parisienne. Autres noms cités pour prendre les rênes du PSG, Thiago Motta et Xabi Alonso étaient très appréciés par Doha et les hautes sphères parisiennes, mais un coach plus expérimenté a finalement été choisi.

À lire

PSG : Nasser Al-Khelaïfi lance un ultimatum cinglant à Kylian Mbappé

Le PSG s’offre le coach de la remontada

C’est donc finalement Luis Enrique - piste privilégiée après l’échec Nagelsmann - qui a été choisi pour devenir le nouvel entraîneur du PSG. Le club l’a présenté lors de la conférence de presse du jour. Il signe un contrat jusqu’en 2025. «Tout d’abord, je remercie le club, les propriétaires, le président et le directeur sportif pour la confiance. Je suis ravi d’être ici et j’espère pouvoir rendre cette confiance avec des trophées importants. Je ne parle pas français mais j’ai commencé à l’étudier», a indiqué dans un français parfait le coach espagnol. «Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la nomination de Luis Enrique au poste d’entraîneur principal de son équipe professionnelle. Le technicien espagnol s’est engagé sur un contrat de deux saisons», précise le club dans son communiqué.

La suite après cette publicité

C’est en effet l’expérience qui a été appréciée chez Luis Enrique (53 ans). Ex-sélectionneur de l’Espagne, il avait atteint les demi-finales de l’Euro 2020 et la finale de la Ligue des Nations 2021, remportée par la France. Mais c’est surtout son parcours en club qui lui est honorable. En effet, Luis Enrique a absolument tout remporté avec le FC Barcelone et la célèbre attaque Messi-Suarez-Neymar (MSN), dont la Ligue des Champions 2014-15. Comme un symbole, c’est également lui qui était à la tête des Blaugranas lors de la remontada en 2016… face au Paris Saint-Germain (6-1).