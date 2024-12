OM : Luis Henrique dévoile les secrets de son retour au top

Luis Henrique est un nouvel homme depuis son retour du Brésil. D’abord relancé par Gennaro Gattuso, puis Jean-Louis Gasset, l’ailier de 22 ans s’est métamorphosé cette saison sous les ordres de Roberto de Zerbi, avec qui il a noué une relation très spéciale. «Roberto De Zerbi c’est comme mon père. On parle beaucoup, il est très perfectionniste», a révélé le Brésilien au micro de Téléfoot. Sous les ordres de l’Italien, Luis Henrique a déjà inscrit 6 buts et délivré 4 passes décisives en 13 rencontres de Ligue 1 cette saison, explosant tous ses records statistiques précédents.

La suite après cette publicité

Arrivé à Marseille à l’âge de 18 ans, l’ancien joueur de Botafogo n’avait pas convaincu lors de son premier passage dans la cité phocéenne. «Je suis arrivé tout seul ici, toute ma famille était restée au Bresil donc c’était difficile, même au niveau de la langue», se remémore le Brésilien lorsqu’il repense à ses début ratés avec l’OM. Revenu après un prêt d’un an et demi dans son pays natal, Luis Henrique a totalement renversé la tendance. «C’est le niveau mental, la confiance. Je travaille beaucoup avec mes coachs personnels, avec le club aussi. Mais c’est surtout mentalement. J’ai deux enfants maintenant, j’ai grandi, je suis plus confiant», a dévoilé le natif de João Pessoa pour expliquer son retour en grâce.