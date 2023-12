OM - Clermont : la frustration de Jim Allevinah

Alors que le Clermont Foot se déplaçait dans les Bouches-du-Rhône ce dimanche après-midi pour y affronter l’Olympique de Marseille sur la pelouse du stade Vélodrome, les hommes de Pascal Gastien ont chuté (2-1) mais non sans se battre en seconde période. Interrogé à ce sujet, Jim Allevinah veut retenir du positif du deuxième acte, alors que son équipe était menée deux à zéro. Du mieux sur lequel rebondir pour mieux repartir vers l’avant :

«Oui on les a trop respectés en première mi-temps. Le coach nous l’a dit à la mi-temps, il nous a dit de montrer plus de caractère, c’est ce que nous avons fait, on a été les chercher plus haut, ils ont plus de mal, on a récupéré des ballons plus haut et ils ont eu plus de mal. Il n’y a pas tout à enlever, on a montré des choses intéressantes sur lesquelles il va falloir s’appuyer», a-t-il déclaré au coup de sifflet final au micro de Prime Vidéo.