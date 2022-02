Le FC Metz soutient Frédéric Antonetti après les incidents à Lille

La suite après cette publicité

Le FC Metz a publié ce lundi un communiqué officiel dans lequel le club prend position pour défendre son entraineur Frédéric Antonetti après son altercation avec les dirigeants lillois au bord de la pelouse vendredi soir lors du match face à Lille (0-0). Le coach des Grenats avait été exclu suite à cet incident. Le club rapporte que le technicien corse a été la cible de « propos déplacés » de la part de la direction du LOSC. Dans sa publication officielle, Metz demande également à la LFP « de faire cesser les provocations et les tentatives de pression sur les arbitres au bord des pelouses de Ligue 1 » alors que la fin de saison arrive à grands pas. Le FC Metz, actuellement 19e joue sa survie en Ligue 1.

«À l’occasion de la 25ème journée de Ligue 1 au Stade Pierre-Mauroy, le LOSC et le FC Metz se sont quittés sur un match nul et vierge. Dans les dernières minutes de cette rencontre, Frédéric Antonetti a été exclu. Si la réaction de l’entraîneur des Grenats a pu apparaître excessive, le FC Metz tient à revenir sur certains faits. Suite à l’expulsion d’Edon Zhegrova dans les arrêts de jeu, les dirigeants du LOSC se sont présentés sur le bord de la pelouse afin de mettre la pression sur le quatrième arbitre. Malgré la demande du staff technique messin de cesser d’invectiver le corps arbitral, les dirigeants lillois ont poursuivi, dans un premier temps depuis le bord pelouse, d’où ils n’ont pas vocation à suivre la rencontre, puis dans la zone technique de Frédéric Antonetti, réservée à l’entraîneur visiteur. Alors qu’il les avait une première fois repoussés hors de sa zone technique, Frédéric Antonetti a été victime de propos déplacés de la part d’un des dirigeants lillois. Face au manque de respect et aux tentatives de pression qui auraient pu avoir une incidence sur l’issue du match, alors que le club grenat se bat pour se maintenir parmi l’élite, Frédéric Antonetti a réagi pour défendre les intérêts de son équipe. Par conséquent, le FC Metz apporte son soutien à Frédéric Antonetti et demande à la Ligue de Football Professionnel, à l’heure d’aborder une fin de saison déterminante pour l’avenir de certains clubs, de faire cesser les provocations et les tentatives de pression sur les arbitres au bord des pelouses de Ligue 1».