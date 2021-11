LdC, PSG : la réaction à chaud de Georginio Wijnaldum

Auteur d’un doublé face au RB Leipzig, Georginio Wijnaldum a bien cru donner la victoire aux siens, avant que le club de la capitale ne concède le match nul en toute fin de rencontre (2-2). Un résultat frustrant pour le Batave.

« On a créé beaucoup d'occasions, on en a donné aussi. Quand on n’était pas assez précis, quand on avait le ballon, avec la possession c’était bien, c’était plus difficile pour eux parce qu’ils devaient courir. Par moment, pendant le match, on a rendu les choses trop faciles pour eux. On doit vraiment s’améliorer dans le contrôle du match. On a vraiment bien joué quand on avait le ballon, on n’était pas assez précis. On a concédé beaucoup trop d’occasions », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.