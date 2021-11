RB Leipzig-PSG : les notes du match

Deux semaines après la rencontre au Parc des Princes, remportée dans la douleur (3-2) par le club de la capitale, le RB Leipzig et le Paris Saint-Germain se retrouvaient ce mercredi soir à la Red Bull Arena, dans le cadre de la 4e journée de la phase de poules de Ligue des Champions. En tête du groupe A avec sept points, la formation entraînée par Mauricio Pochettino avait l'occasion de conserver sa place de leader en cas de succès face au RBL, dernier avec un zéro pointé après trois matches disputés. L'équipe de Jesse Marsch, justement, ne devait pas se manquer devant son public pour garder un réel espoir de voir les huitièmes de finale de cette C1. Pour aller chercher une nouvelle victoire, l'entraîneur parisien du PSG, privé de Lionel Messi, alignait un 4-3-3 avec son trio Di Maria-Mbappé-Neymar devant et Donnarumma dans les cages. En face, Leipzig se présentait en 3-4-3 avec l'ancien Parisien Nkunku aligné aux côtés de Fosberg derrière André Silva. Bien bousculés à l'aller, les Parisiens l'étaient aussi au retour avec dès les premières secondes une opportunité pour André Silva, mais un hors-jeu était signalé (1ère). Dans le dur, les visiteurs souffraient et finissaient par craquer dès la 8e minute. Suite à une mauvaise passe de Di Maria, Silva interceptait et centrait vers l'ancien Titi Nkunku qui crucifiait son ancienne équipe de la tête (1-0). En feu, les locaux ne lâchaient rien et dans la surface, le malheureux Danilo faisait tomber Silva pour un penalty (10e). Le Portugais prenait le cuir et s'élançait mais Donnarumma, parti du bon côté, maintenait son équipe dans le match (12e).

Un arrêt plus que décisif de la part de l'Italien puisqu'après un pétard de Nkunku (17e), les Parisiens égalisaient. Neymar lançait Mbappé qui trouvait Wijnaldum pour le but parisien (21e, 1-1). Une égalisation contre le cours du jeu, mais le PSG était efficace puisque vingt minutes plus tard, le Néerlandais signait un doublé. Son coup de tête suite à un corner de Di Maria et une remise de Marquinhos était d'abord refusé pour un hors-jeu mais le but était ensuite validé avec l'aide de la VAR (41e, 1-2). Le PSG terminait bien le premier acte avec cette opportunité de Mbappé et l'arrêt de Gulacsi (45e+2). Après la pause, les Parisiens reprenaient leur travail avec une occasion de Di Maria, hors-jeu (48e), et une grosse opportunité pour Mbappé qui manquait totalement le cadre (53e). Le numéro 7, malheureux ce soir, tombait ensuite sur Gulacsi après une belle accélération (64e) tandis que Donnarumma brillait aussi (66e). Le RB Leipzig ne rendait pas non plus les armes et Szoboszlai, entré en jeu vers la 59e minute, voyait sa tentative fuir de peu le cadre parisien (72e). Derrière, les locaux offraient de belles séquences de possession de balle mais les occasions devenaient de plus en plus rares, alors que le PSG était trop timide en contre, comme sur cette frappe de Neymar (83e). Mais à force de gâcher, les Parisiens se faisaient punir. Sur un long ballon aérien, Kimpembe ne jouait pas le ballon et faisait tomber Nkunku. Avec l'aide de la VAR, l'arbitre offrait un autre penalty au RBL mais cette fois-ci, Szoboszlai transformait pour l'égalisation (90e+2, 2-2). Les deux équipes se quittaient donc dos à dos et le PSG perdait sa première place au profit de Manchester City, tombeur du FC Bruges (4-1).

L'homme du match : Wijnaldum (7,5) : le milieu néerlandais devait prouver à Pochettino qu'il méritait sa titularisation ce soir. Ballotté par le dynamisme allemand dans l'entrejeu, il n'a pas existé en début de match. Avant l'éclaircie sur une offrande de Mbappé, qui permet à l'ancien joueur de Liverpool d'égaliser de l'intérieur du pied (1-1, 21e). Le numéro 18 a effectué quelques appels intéressants dans le dos de la défense allemande. Bien servi par Marquinhos suite à un corner de Di Maria, sa tête décroisée trompe Gulacsi (1-2, 41e). Aurait pu être passeur décisif pour Mbappé au retour des vestiaires (52e). Intéressant dans la projection ce soir. Son meilleur match depuis son arrivée au PSG. Remplacé à la 85e par Herrera

RB Leipzig

Gulacsi (5,5) : s'il n'a rien pu faire sur les deux buts de Wijnaldum, le capitaine du RBL s'est montré plus vigilant dans les appels en profondeur des Parisiens, sortant souvent de sa surface pour soulager les siens. Malgré le hors-jeu de Di Maria, il a bien sorti sa frappe croisée du pied gauche (49e). Face à Mbappé, il a la même réussite, remportant ses deux face-à-face face à l'ancien Monégasque (45e+2, 64e), permettant de garder Leipzig en vie pour le match nul.

Simakan (6) : peu menacé par Mbappé en début de match, l'ancien Strasbourgeois s'est fait avoir par l'appel du numéro 7 parisien, qui n'a pu servir Wijnaldum. Néanmoins, il est bien présent sur les de Hakimi et Nuno Mendes, se montrant plus rassurant défensivement. Lors du second acte, il a semblé plus impérial, très peu pris de vitesse par les offensives adverses. Tirant le maillot de Neymar sur un corner repoussé, il a écopé de la deuxième biscotte allemande (70e).

Orban (4) : très dur sur Neymar dès l'entame de match, le Hongrois est vite averti verbalement par l'arbitre de la rencontre (5e) dans une ambiance électrique. Plus calme, il a réussi à contrer la volée de Di Maria (38e). Moins en vue durant le reste de la période, il a fait les frais du changement tactique de Jesse Marsch, passant en 4-3-3. Il a été remplacé à la mi-temps par Haïdara (46e, 5,5) , qui a mal joué le coup sur le contre initié par sa récupération (53e) et sur la frappe en sortie de coup-franc (75e), suivie d'une soufflante de Simakan.

Gvardiol (6,5) : le défenseur croate commence par laisser Neymar entrer dans la zone de vérité (4e). L'international aux 7 sélections a également bien intercepté les passes adverses, notamment celle en profondeur pour Di Maria (17e). Comme son coéquipier français en défense centrale, il a été très présent derrière Angelino pour compenser ses courses vers l'avant en cas de contre (11 ballons récupérés). Son retour dans les pieds de Hakimi a privé le Marocain de servir Mbappé au second poteau (67e).

Mukiele (4,5) : l'ancien Montpelliérain n'a pas attendu longtemps pour mettre le danger dans la défense parisienne avec son centre pour Silva, en position illicite (1e). Il est également présent pour dégager le centre de Neymar dans la surface (4e). Par la suite, il a été moins précis dans ses centres, ce qui l'a contraint à jouer plus court avec les milieux de terrain. Il a été touché au pied droit après un tacle, qui l'a diminué ensuite, le prouve son gros retard sur Mbappé à droite (64e).

Laimer (6) : le milieu de terrain allemand s'est vite imposé physiquement dans son duel dans l'entrejeu avec Gueye. En seconde période, on l'a vu plus excentré à droite pour aider son piston droit, touché au pied droit. Il a été non seulement précieux dans les récupérations, tout comme au match aller, et a été essentiel dans la construction du jeu. Epuisé après son gros travail au milieu, il est remplacé par Henrichs (85e) , pour tenter de forcer sur le côté gauche parisien.

Adams (4) : si son premier fait d'armes dans la rencontre a été une intervention trop agressive sur Di Maria (20e), l'Américain a récidivé par un geste d'antijeu sur l'Argentin, sanctionné d'un carton jaune (25e). Sans le savoir, il a couvert Ginie sur le corner, laissant le Néerlandais seul pour son deuxième but. Plus alimenté en ballons en seconde période, le joueur de 22 ans a participé un peu plus à la domination allemande avant sa sortie. Remplacé par Olmo (74e) ,

Angelino (4,5) : s'il avait été étincelant malgré la défaite au Parc, le piston gauche espagnol a rendu une moins bonne copie devant son public, souvent en retard défensivement sur son couloir. Ses montées ont été compensées par les présences de Gvardiol et Simakan. Ses déchets balle au pied ne l'ont pas aidé à se montrer plus dangereux dans le camp adverse (21 ballons perdus sur 62), un peu trop juste sur ses passes vers l'avant.

Nkunku (7,5) : face à son club formateur, le milieu offensif français a mis le feu dans l'arrière-garde parisienne dans le premier quart d'heure par son pressing incessant et ses transmissions rapides vers l'avant. C'est même lui qui a servi Silva pour le pénalty (11e). Il a également eu le temps de tenter sa chance, un pétard juste au-dessus de la barre. Un peu plus bas sur la pelouse après l'avantage parisien, il a tenté de fluidifier le jeu, avant de retrouver ses qualités offensives en seconde période (2 passes clés), illustrés par son centre pour Szoboszlai. En fin de match, il provoque la faute de Kimpembe dans la surface, offrant aux Taureaux Rouges le point du nul (89e).

Forsberg (6) : en forme sur ses dernières sorties, le Suédois a vite mis la pression sur les visiteurs par sa frappe, bien captée par le portier italien (6e). Moins haut qu'en entame de match, il a pu amener le surnombre dans l'entrejeu pour aider ses coéquipiers à mieux ressortir le ballon. Remplacé par Szoboszlai (58e) , plus présent dans la zone de vérité et offrant le point du match nul sur pénalty (2-2, 90e+2) pour son premier but en Ligue des Champions sous ses nouvelles couleurs.

André Silva (6) : présent sur l'action annulée dès les premières secondes du match, le Portugais a bien débordé sur le côté gauche pour le centre millimétré pour la tête de Nkunku. Provoquant la faute de Danilo dans la surface, l'ancien de l'Eintracht Francfort n'a pas réussi à se faire justice face à Donnarumma (12e). Durant les temps forts parisiens, il n'a pas hésité à reculer vers la ligne médiane pour proposer des solutions de circulation de balle. Frustré, il est remplacé par Poulsen (58e), moins en vue que le sortant lusitanien et averti (90e+5).

