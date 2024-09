OL - OM : l’énorme coup de gueule de Rayan Cherki après l’humiliation à domicile

Ce dimanche, la Ligue 1 nous offrait l’un de ses rendez-vous les plus attendus de la saison. Dans un Groupama Stadium chauffé à blanc, l’OL et l’OM s’affrontait pour un Olympico qui s’annonçait forcément électrique. Auteur d’un début de saison maussade malgré du mieux lors des deux dernières rencontres, le club rhodanien avait tout intérêt à s’offrir le scalp de son rival pour enfin lancer sa cuvée. La rencontre a été riche en rebondissements avec l’expulsion rapide de Leonardo Balerdi dès la 5ème minute. Après un nombre incalculable d’occasions, l’OL a mis du temps à ouvrir le score dans le sillage de Duje Caleta-Car. Mais l’OM est parvenu égaliser puis prendre les devants avec des réalisations signées Pol Lirola et Ulisses Garcia.

Si les Gones croyaient avoir fait le plus dur en limitant la casse avec cette égalisation de Rayan Cherki, les Phocéens ont empoché la victoire (2-3) en infériorité numérique dans les dernières secondes grâce à Jonathan Rowe. Une victoire acquise par les Marseillais à l’extérieur malgré une importante infériorité numérique à 10 contre 11. Cette défaite passe très mal du côté lyonnais. Tous les ingrédients étaient pourtant réunis et allaient dans le sens de l’OL ce soir. Entre l’expulsion de Leonardo Balerdi et le pénalty accordé (finalement raté par Alexandre Lacazette), les joueurs de Pierre Sage n’avaient pas le droit de louper le cocher ce soir devant leur public.

Une défaite qui passe très mal

Entré en jeu à la 83ème minute, Rayan Cherki a réussi à se montrer décisif en marquant un but. Interrogé par DAZN, il a poussé un coup de gueule : «c’est une honte, ils sont à 10 depuis la 5ème minute, cela fait des années ici qu’on mène et on ne fait que reculer. Tout le temps, encore. Le match passe, on a 3 500 occasions. Malgré ça, on ne fait que reculer. C’est toujours comme ça, si on veut être une grande équipe, il va falloir quand on mène enterrer les équipes qui viennent jouer ici. Quand on mène, tu dois apprendre à en mettre un, deux, trois, quatre, cinq. Aujourd’hui, il n’y avait rien pour eux et au final, ils repartent avec les 3 points et ils font les beaux et nous, on repart avec 0 point. On fait que reculer quand on voit toutes nos occasions, normalement ça doit finir à 3-4-5 zéro. On doit travailler. La seule chose positive, c’est qu’on a su se créer des occasions. Il faut enterrer les adversaires qui viennent ici», a déclaré Cherki après la rencontre au micro de DAZN.

Cette rencontre pourrait laisser des traces. Du côté marseillais, tout ressemble à un match référence pour surfer sur ce très bon début de saison et d’ailleurs, les Phocéens n’avaient plus inscrit 15 buts après 5 journées de Ligue 1 depuis l’exercice 1954/55 (17 réalisations). De plus, l’OM a remporté 4 de ses 5 derniers matchs face à l’OL en Ligue 1, après n’avoir gagné que 2 de ses 23 rencontres précédentes contre le club lyonnais dans l’élite (10 nuls, 11 défaites). Les séries sont en effet en train de s’inverser après des années de domination lyonnaise. L’OL a perdu un match après avoir égalisé dans le temps additionnel pour la première fois de son histoire en compétition officielle. Les Lyonnais ont également encaissé 3 buts en étant en supériorité numérique lors d’une rencontre en compétition officielle pour la première fois de l’histoire. Pierre Sage sur un siège éjectable ? En cette fin de weekend, les Gones pointent à une triste 14ème place et à seulement deux unités de la dernière place.