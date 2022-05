Angers : Thomas Mangani a la cote

Le 25 mai 2020, Thomas Mangani prolongeait son contrat avec le SCO Angers de deux ans. Aujourd’hui, le milieu de terrain âgé de 35 ans n’a toujours pas rempilé avec la formation angevine et il dispose de plusieurs offres extérieures, car ses qualités de cadre et d’expérience plaisent. En effet, selon nos informations, deux écuries de Ligue 1 sont séduites par son profil : le RC Lens et Clermont.

Mais ce n’est pas tout puisque nous vous indiquons que deux formations de Ligue 2 bien placées pour la montée sont également sur le coup. Enfin, Mangani plait aussi à l’étranger et surtout en Belgique où le Standard de Liège a des vues sur lui. De quoi faire réfléchir le joueur. Car si le SCO souhaite le prolonger d’un an, le natif de Carpentras n’en fait pas sa priorité.