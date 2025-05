OL : la déclaration lunaire de Paulo Fonseca

«Quand je suis arrivé, personne ne m’a signifié concrètement que l’objectif était une qualification en Ligue des Champions». Présent en conférence avant la 34e et dernière journée de Ligue 1, Paulo Fonseca est revenu sur la fin de saison plus que chaotique de l’Olympique Lyonnais, en passe de tout perdre. Successeur de Pierre Sage, le technicien portugais a ainsi assuré aux journalistes présents sur place que sa direction ne lui avait clairement pas fait savoir que l’objectif final était une qualification pour la plus prestigieuse des compétitions européennes. Une sortie étonnante, qui ne devrait pas manquer de crisper les hautes sphères lyonnaises. La raison ? Le coach lyonnais avait bien connaissance de l’objectif C1 du board rhodanien depuis son arrivée.

La suite après cette publicité

Interrogé sur les raisons du limogeage de Pierre Sage, John Textor avait d’ailleurs clairement fait savoir que l’éviction du coach français était liée à cette volonté commune de participer à la prochaine Ligue des Champions. Arrivé sur le banc de l’OL en janvier dernier, l’ancien architecte de l’AC Milan était donc forcément au courant que son objectif prioritaire était de ramener le club en C1. Malheureusement pour lui, avant la réception d’Angers, Lyon pointe à la 7e place (le club était 6e au moment du départ de Sage) et ses statistiques ne parlent clairement pas pour lui. Avec 56% de victoires (59% pour Pierre Sage), une moyenne de 1,71 point pris par match (1,93 pour Sage) et 1,72 but encaissés par match (1,39 pour Sage), le natif de Maputo est à la peine. «Je ne suis pas venu pour cinq mois, j’ai signé deux ans», a toutefois rappelé le Portugais ce jeudi…