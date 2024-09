Grève des joueurs, PSG : Luis Enrique refuse de se plaindre du calendrier

Face aux cadences infernales des calendriers, Rodri, suivi par Koundé, Carvajal, Courtois ou encore Guardiola, avait évoqué la semaine dernière la possibilité de lancer un mouvement de grève. Une façon de se faire entendre, à l’heure où les instances poursuivent leur mutisme sur la question de la santé des joueurs. Invité à s’exprimer sur le sujet ce jeudi en conférence de presse, Luis Enrique a confirmé que c’était bien aux acteurs de prendre la parole, précisant qu’en France, le rythme était tout de même moins effréné.

«Sans aucun doute, ce sont les acteurs qui doivent prendre la parole. Le calendrier est très chargé, en particulier celui de Manchester City. Le nôtre l’est un peu moins parce qu’en Ligue 1, nous avons 2 équipes de moins, et donc 4 matches de moins qu’en Premier League, a rappelé l’Asturien. Mais un calendrier moins chargé favoriserait tout le monde, c’est sûr. Une fois tous les 4 ans, il y aura désormais cette compétition extrêmement excitante (le Mondial des clubs), tout le monde veut y participer, mais elle pourrait se réduire pour la santé des joueurs. Je partage le problème (des Espagnols et des Anglais) mais dans ma situation, je n’ai pas le droit de me plaindre.»

