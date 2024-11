Un des fils de Diego Simeone accusé d’avoir tenu de graves propos racistes

Gianluca Simeone est au cœur d’un énorme scandale en Espagne. Le fils de Diego Simeone, coach de l’Atlético de Madrid, qui joue en quatrième division espagnole, aurait proféré des insultes racistes à l’encontre de Julio Rafael Martínez Escorcia, un joueur du CD Guadalajara. Des propos directement rapportés par le joueur à l’arbitre qui l’a inscrit dans le procès-verbal de la rencontre comme le rapporte As. «À la 95e minute, j’ai dû arrêter le match et activer le protocole d’insultes racistes parce que le joueur nº18 du CD Guadalajara, D. Julio Rafael Martínez Escorcia, m’a informé que le joueur nº9 du CF Rayo Majadahonda, D. Gianluca Simeone Baldini, s’est adressé à lui dans les termes suivants : "putain de singe, ngre de merde", ne pouvant être entendu par aucun membre de l’équipe d’arbitrage et avertir le délégué du terrain. Pour cette raison, le match a été interrompu pendant environ deux minutes»*, a écrit l’arbitre dans son compte rendu.

La suite après cette publicité

Des propos d’une extrême gravité qui pourraient conduire à une énorme sanction pour le joueur du CF Rayo Majadahonda. De son côté Gianluca Simeone nie en bloc les faits qui lui sont reprochés et compte s’appuyer sur le fait qu’aucun des arbitres présents n’aient entendu quoi que ce soit et que les accusations ne dépendent que de la parole de son adversaire. Cependant, si personne ne peut confirmer ces insultes, une enquête a été ouverte après la rencontre pour tenter de savoir si l’incident raciste a existé ou non.