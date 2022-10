RC Lens - OL : les compositions officielles

Le choc de la 9e journée de Ligue 1 oppose le RC Lens à l'Olympique Lyonnais ce dimanche soir au Stade Bollaert. Les Sang et Or, quatrièmes au classement, connaissent une belle dynamique puisqu'ils sont encore invaincus après huit matches de championnat (5 victoires, 3 nuls). Les Gones, eux, traversent une période délicate puisqu'ils restent sur une série de trois revers consécutifs et sont actuellement sixièmes.

Pour ce match, Franck Haise aligne un 3-4-3 comme à son habitude et démarre avec quasiment le même onze que face à Nantes, le dernier match du RC Lens, le seul changement concerne Machado au poste de piston gauche à la place de Frankowski. De son côté, Peter Bosz aligne un 4-4-2 avec, notamment, la première titularisation de la saison de Rayan Cherki sur l'aile gauche tandis que Johann Lepenant est préféré à Corentin Tolisso dans l'entrejeu.

Les compositions officielles :

RC Lens : Samba - Danso, Medina, Haidara - Cabot, Abdul Samed, Fofana, Machado - Sotoca, Openda, Pereira da Costa

Lyon : Lopes - Henrique, T.Mendes, Diomande, Tagliafico - Tetê, Lepenant, Caqueret, Cherki - Toko Ekambi, Lacazette