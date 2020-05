Angleterre : vers des matches à huis clos jusqu'en 2021 dans les divisions inférieures ?

Depuis début mars et la décision des instances, il n'y a plus de football en Angleterre. Pour le moment, la saison 2019-2020 a été suspendue pour une durée indéterminée, et une reprise semble toujours possible. Mais si jamais les matches se jouent, ça sera forcément sans public.

Mais dans un document que s'est procuré la BBC, on y apprend que concernant l'EFL, qui s'occupe outre-Manche du Championship (D2), de la League One (D3) ou encore de la League Two (D4), mais aussi de la Carabao Cup, on pourrait tout simplement avoir des matches à huis clos jusqu'à l'année prochaine et donc janvier 2021.