Felipinho, le nouveau crack brésilien qui va jouer pour l’Argentine

C’est une histoire pas banale qui profite à l’Argentine. Ce vendredi se tiendra à 16h, au siège de la FIFA à Zurich, le tirage au sort de la phase finale de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Indonésie 2023™. Une compétition qui débutera dans un peu moins de deux mois (du 10 novembre au 2 décembre) et à laquelle participera un certain Felipe Rodriguez Gentile, dit Felipinho.

Né au Brésil et parti très jeune en Angleterre

Âgé de 16 ans, ce jeune attaquant de pointe ambidextre capable d’évoluer aussi sur les ailes est né à Rio de Janeiro le 4 octobre 2006. Mais en Indonésie, il défendra les couleurs argentines. Joueur au parcours atypique, Felipinho a obtenu le passeport argentin (il possède aussi l’espagnol) grâce à ses parents qui sont partis du pays albiceleste pour filer au Brésil en 2001. Felipinho n’est toutefois pas resté bien longtemps sur les terres de Pelé avec ses parents puisqu’il a filé en Angleterre à l’âge de 13 ans pour rejoindre le club de Preston North End.

Chez l’actuel leader du classement de Championship, l’Argentin a commencé en équipes de jeunes avec lesquelles il a inscrit 18 buts en 10 matches. La saison dernière, il a fait ses grands débuts en FA Youth Cup, la Coupe d’Angleterre pour les moins de 18 ans. Des débuts remarqués, car ponctués par 7 buts inscrits en 4 rencontres. De quoi attirer l’attention de clubs tels que Manchester United, Manchester City, Tottenham et Newcastle. Mais aussi de quoi convaincre l’entraîneur de l’équipe première, Ryan Lowe, de l’essayer en amical cet été. Et là encore, Felipinho a su trouver le chemin des filets contre Bamer Bridge.

Il a rapidement dit oui à l’Argentine

Directeur des équipes de jeunes d’Argentine chargé de détecter les jeunes talents argentins à travers le monde, Juan Martin Tassi n’a pas manqué de sauter sur l’occasion pour contacter la famille du joueur. Ensuite, le sélectionneur de l’équipe nationale U17, un certain Diego Placente l’a convoqué dans la foulée pour le Mondial U17. Et la famille Rodriguez Gentile n’a pas hésité bien longtemps à dire oui à l’Albiceleste.

« Il rêve de jouer pour l’Argentine. Si quelque chose se présente, il sera très heureux. Juan Martin Tassi nous a contactés et nous a demandé plus d’informations sur lui. Il est venu voir un match qu’il a joué en FA Cup et nous avons continué à parler. C’est un homme très gentil qui voulait en savoir plus sur Felipe. Nous avons eu un appel vidéo avec lui et nous lui avons tout raconté. Nous lui avons envoyé des vidéos, des informations, des statistiques, etc. Dès lors, il l’a suivi », a déclaré Fernando, le père de Felipinho à UOL et Olé. Et en cas de Mondial réussi en Asie, Preston North End va avoir du mal à retenir pendant de longues années un joueur dont le contrat se termine en 2025 et qui sera majeur dans un an.