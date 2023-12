Joey Barton au centre d’une polémique macabre

Joey Barton aurait mieux fait de se taire. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille est au centre d’une polémique en Angleterre. La raison ? A l’occasion du lancement d’un podcast, il a qualifié de "bagarre" l’ignoble meurtre commis en 2005 par son frère, Michael, et son cousin Paul Taylor explique The Sun. Les deux hommes avait tué Anthony Walker, un jeune homme de couleur de 18 ans. Embêté par les deux cousins alors qu’il était avec sa petite-amie et le neveu de celle-ci, il avait rejoint en leur compagnie un arrêt de bus vers 23 heures. Michael Barton et Paul Taylor les ont suivis et ce dernier a planté un piolet dans le crâne d’Anthony Walker, décédé le lendemain matin à l’hôpital. Le frère et le cousin de Joey Barton s’étaient ensuite enfuis à Amsterdam. Mais l’ancien footballeur leur avait demandé de revenir pour assumer leurs responsabilités. Ils ont tous les deux été reconnus coupables, même si Michael Barton a assuré qu’il n’y était pour rien.

La suite après cette publicité

Dix-huit ans plus tard, ce meurtre fait encore parler donc. En plus d’avoir parlé d’une simple "bagarre", Barton, qui a blâmé son frère pour ce meurtre, a précisé qu’il «avait perdu 17 ans de sa vie». Puis il a ajouté : «mon cousin a pensé à l’époque que ce serait une idée fantastique de sortir un piolet et de le planter sur une personne. Et ça lui est resté dans la tête.» Ses propos ne sont pas passés en Angleterre. La Fondation Anthony Walker, fondée par sa mère Gee, a déclaré que les commentaires de Barton étaient « factuellement incorrects ». Puis, elle a ajouté : «il manque de sensibilité compte tenu de la gravité de l’incident, au cours duquel Anthony Walker a tragiquement perdu la vie dans une violente attaque à caractère raciste (…) Il convient de noter que Michael Barton n’a pas perdu 17 ans de sa vie. La seule vie perdue ce jour-là était celle d’Anthony et non pas pour 17 ans, mais pour toujours.» Sur les réseaux sociaux, Barton prend également cher, lui qu’on accuse de vouloir créer le buzz pour ce fameux podcast.