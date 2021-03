Pour le compte de la 27e journée de Liga, et avant de recevoir le Real Madrid, le Celta de Vigo (9e) accueillait l'Athletic Club de Bilbao (11e), à l'Estadio de Balaídos.

Dans ce match, pas de but et donc pas de vainqueur (0-0). Les Galiciens (9es) et les Basques (10es) se suivent et comptent le même nombre de points (34) au classement. A huit longueurs de l'Europe.