ASSE : Claude Puel met fin au débat concernant Stéphane Ruffier

Défaits pour la troisième fois consécutive en Ligue 1 ce dimanche contre l’OGC Nice (1-3), l’AS Saint-Étienne vit une période pour le moins délicate. Avec 8 buts encaissés au total au cours de leurs trois derniers matches, ces derniers ne manquent pas d’essuyer de nombreuses critiques. Et forcément, la mise à l’écart de Stéphane Ruffier refait surface ces derniers temps dans la presse.

Interrogé au micro du Canal Football Club ce dimanche à propos de l’ancien portier titulaire des stéphanois, Claude Puel s’est montré très ferme et assure qu’il ne changera pas sa décision. «Il pourra peut-être rejouer le jour où je ne serai plus ici. J’ai pris une décision en début de saison, qui ne lui a pas plu. Il ne s’est pas conformé à ce que j’attendais de lui. On a développé trois gardiens et je suis très satisfait de la progression de mes trois gardiens. Et Stéphane Ruffier n’en fait pas partie.» On ne devrait donc plus revoir Stéphane Ruffier sous le maillot de l'AS Saint-Étienne à moins d'un départ de Claude Puel.