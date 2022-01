Ligue 1 : Lille-Lorient reporté !

C'était dans les tuyaux depuis quelques minutes, c'est désormais officiel, le match opposant Lille à Lorient pour le compte de la 20ème journée est reporté à une date ultérieure. Les Lorientais, qui n'ont pas encore joué en 2022, comptent trop de cas positifs au Covid-19 dans leur effectif pour que le match puisse avoir lieu. Les Bretons devront prendre leur mal en patience avant de refouler les pelouses de Ligue 1.

«Après avis de la commission nationale COVID FFF concernant le nombre de joueurs du FC Lorient testés RT-PCR positifs et absents de manière certaine pour le match contre le LOSC Lille, la Commission des Compétitions de la LFP, agissant dans le cadre du chapitre 2.4.2.2 du protocole d'organisation des matchs de la saison 2021-22, décide de reporter le match LOSC Lille / FC Lorient, comptant pour la 20ème journée de Ligue 1 Uber Eats et initialement prévu le samedi 8 janvier 2022 à 17h. La nouvelle date et l'horaire de la rencontre seront communiqués ultérieurement» indique le communiqué de la LFP.