CdM 2022 : le Qatar dénonce le traitement injuste

A un an du début de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le président de l'organisation de la compétition Nasser Al-Khater a dénoncé le traitement injuste à propos des conditions des travailleurs sollicités pour la préparation des infrastructures : «le Qatar a été traité de manière injuste et scruté depuis des années», et ce malgré les réformes de travail mises en places par le gouvernement pour améliorer leur situation. Pour rappel, le quotidien britannique The Guardian avait réalisé une enquête sur les dégâts humains provoqués par les gros chantiers organisés au Qatar et parlait d'une cinquantaine de victimes et près de 500 blessés.

Ce quoi a répondu le dirigeant qatarien : «le nombre d'avancées réalisées lors des sept, huit, neuf dernières années est assez extraordinaire. Mais malheureusement, les gens n'aiment pas parler de cela», avant de poursuivre sur les critiques concernant les droits LGBT dans le pays. «Tout le monde sera le bienvenu ici, tout le monde se sentira en sécurité. Tout le monde profitera de la Coupe du monde. Il n'y a vraiment aucune raison de s'inquiéter d'une quelconque persécution.»