Sporting : Gyokeres a failli signer au Stade Brestois !

Avant les rumeurs liant Viktor Gyokeres au PSG, l’attaquant suédois a déjà été sur les tablettes d’un club de Ligue 1, plusieurs années auparavant. Dans un entretien accordé à l’Equipe, le directeur sportif du Stade Brestois Grégory Lorenzi raconte comment il est passé à côté du phénomène du Sporting. «Il y a aussi Viktor Gyökeres. Son agent m’a dit que j’étais le seul directeur sportif français à l’avoir appelé, quand il était à Coventry. J’étais prêt à mettre 4 à 5 millions d’euros, mais le prix demandé était de 8 millions.»

Finalement, le deal n’a pas pu arriver à son terme, et Viktor Gyokeres est resté à Coventry, avant d’exploser en Championship et de rejoindre le Sporting Portugal, ou il empile les buts depuis maintenant un an et demi. Pas vraiment de regret pour Brest, qui s’est hissé jusqu’à la troisième place de Ligue 1 et réalise un superbe parcours en Ligue des Champions, même sans le Suédois.