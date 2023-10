EdF : Marcus Thuram envoie un message à Didier Deschamps

Il réalisé un début de saison formidable. Après avoir rejoint librement l’Inter Milan cet été, Marcus Thuram est un titulaire indiscutable et impressionne son monde. Auteur de 3 buts et 5 passes décisives en 10 rencontres sous les couleurs milanaises, l’ancien Guingampais est également performant en équipe de France avec qui il a marqué contre l’Irlande lors du dernier rassemblement. A nouveau convoqué par Didier Deschamps pour le rassemblement d’octobre, le fils de Lilian a de grands objectifs chez les Bleus.

En effet, dans un entretien accordé à L’Equipe ce dimanche soir, l’attaquant de 26 ans a fait part de sa volonté d’être titulaire à terme en équipe de France : «Titulaire chez les Bleus ? C’est l’objectif de tout joueur français, non ? Oui, c’est un rêve d’enfant pour moi. C’est ça aussi qui me fait me lever le matin. C’est l’essence de mon travail de réussir à devenir un jour titulaire. Je sais ce que je veux, je sais ce que je fais, je connais les sacrifices que j’ai faits et que je ferai pour y arriver. Je suis toujours dans la même optique : devenir la meilleure version de moi-même. Ce que je veux, c’est ça, progresser. Et aujourd’hui, je le fais.» Alors que sa concurrence s’appelle Randal Kolo Muani et Olivier Giroud, Thuram aura fort à faire.