Le chaîne beIN SPORTS répond aux accusations de dettes supposées envers l’UEFA

Alors que l’on vous relayait une brève plus tôt dans la soirée tirée des informations de L’Equipe, la chaîne BeIN Sports a tenu à répondre aux accusations avec ce droit de réponse que nous vous partageons : « Il n’est pas surprenant de voir toutes les semaines les fake news et les attaques de certains tabloïds. Quelques faits très simples : beIN et l’UEFA négocient actuellement plusieurs contrats de droits média sur du long terme ; plusieurs points en suspens sont actuellement examinés par l’UEFA (beIN attend un retour de leur part) ; tant que les contrats ne sont pas signés, aucun paiement n’est dû ; l’UEFA ne reclame en aucun cas un paiement ; tout ceci est conforme aux standards de l’industrie ; et beIN est l’un des groupes médiatiques les plus fiables et importants du sport mondial. Pourtant, malgré tout cela, apparemment selon certains, beIN est dans la tourmente et ne respecte pas les contrats. Il semble que ce soit le seul récit qui fasse vendre des journaux, plutôt que de publier la vérité».

L’UEFA a également réagi : «BeIN est un partenaire de longue durée de l’UEFA dans de multiples territoires au niveau global depuis plus de deux décennies, avec une expérience exceptionnelle de diffusion et il n’y a aucun problème de paiement lié aux droits de diffusion de l’Euro 2024 en France», a déclaré déclare pour sa part le directeur de marketing de l’UEFA Guy-Laurent Epstein. Pour rappel, selon les informations du journal L’Equipe, la chaîne qatarie n’aurait toujours pas versé sa première échéance pour la diffusion de la Ligue 1 et n’aurait pas non plus encore payé à l’UEFA le montant des droits TV pour l’Euro 2024. La totalité des matches, dont 25 ont été co-diffusés avec TF1 ou M6, était disponible sur le groupe.