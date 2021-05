Strasbourg : la déclaration hallucinante de Thierry Laurey

Face à l’OM, Strasbourg a réalisé une bonne opération en obtenant le match nul (1-1). Dans cette rencontre, les Strasbourgeois, comme souvent avec Thierry Laurey, n’ont pas vraiment livré une prestation très séduisante, se concentrant surtout sur le fait de bien défendre.

Interrogé en conférence de presse d’après-match sur son style de jeu, l’entraîneur Thierry Laurey (57 ans) a expliqué ne pas être là pour faire le spectacle. « On n'est pas là pour faire les beaux, on n'est pas là pour plaire au public ou aux téléspectateurs. On est là pour être efficace. Ce que je veux, c'est onze mecs sur le terrain qui se dépensent les uns pour les autres et qui arrivent à se faire trois passes et ne perdent pas de ballons inutilement ou ont plaisir à jouer ensemble. »