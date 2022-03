Gareth Southgate va parler avec Marcus Rashford

L'Angleterre a dévoilé sa liste pour les matchs amicaux à venir face à la Suisse et la Côte d'Ivoire. Sans surprise à la vue de ses prestations récentes, le Mancunien Marcus Rashford n'a pas été sélectionné pour participer à ces deux rencontres. Gareth Southgate s'en justifie dans le Mirror :« pour diverses raisons, Marcus s'est un peu retiré de l'équipe. Nous avons des joueurs dans cette zone du terrain qui jouent à un meilleur niveau, donc c'est dur mais c'est la nature du sport d'élite malheureusement.» Le sélectionneur anglais, qui a eu Rashford au téléphone, sait que son joueur est important pour le groupe, c'est pourquoi il essayera de l'aider.

La suite après cette publicité

«Je pense qu'il est important, peut-être après ce camp, que j'aille m'asseoir avec lui et que je découvre un peu plus ce qui se passe. Mais il y a aussi la réalité que nous ne travaillons pas avec lui tous les jours, donc il y a une limite à cela », a-t-il expliqué. Le premier manager à avoir mené les Anglais en finale d'une compétition internationale depuis 1966, sait que Rashford possède la bonne mentalité pour revenir : «je pense que Marcus est très réaliste. Il sait qu'il n'est pas dans une situation où il n'a pas été régulièrement dans l'équipe de United et il cherchera autant que quiconque à retrouver cette forme. Nous savons qu'il est prêt à tout pour réussir et qu'il veut réussir, et peut-être que nous pouvons l'aider un peu. »